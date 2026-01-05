Тест: Какой вы зимний напиток?

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Понедельник 5 января

12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог
Тест: Какой вы зимний напиток?

275

Какой же напиток лучше всего отражает вашу суть в эти зимние дни? Пройдите наш тест и узнайте!

Зимние напитки — это не просто способ согреться. У каждого из них свой характер: какао — это объятия из детства, глинтвейн — душа шумной компании, а имбирный чай — заряд бодрости. Они, как и люди, могут быть сладкими, пряными, бодрящими или успокаивающими.

Вопросы

1. Как вы предпочитаете проводить зимний вечер?

А. С книгой и котом под самым теплым пледом.

Б. В шумной компании друзей, с настольными играми и смехом.

В. За планированием новых проектов или изучением чего-то интересного.

Г. За долгим и глубоким разговором с самым близким человеком.

2. Ваш любимый зимний аромат — это...

А. Свежая выпечка, ваниль и шоколад.

Б. Корица, гвоздика, апельсин и что-то неуловимо-пряное.

В. Морозный, свежий воздух и запах хвои.

Г. Запах старых книг, дерева и легкий аромат бергамота.

3. В компании друзей вы чаще всего...

А. Улыбаетесь и слушаете, создавая вокруг себя атмосферу тепла и уюта.

Б. Рассказываете смешные истории, всех объединяете и следите, чтобы никому не было скучно.

В. Затеваете жаркий спор на интересную тему или предлагаете новую идею для общего дела.

Г. Находите одного-двух собеседников для разговора "о важном" и погружаетесь в беседу.

4. Когда вы думаете о зиме, что первым приходит на ум?

А. Уютные вязаные носки и мягкий свитер.

Б. Вечеринки, праздничные огни и встречи с друзьями.

В. Бодрость, ясные цели и ощущение "нового старта".

Г. Спокойствие, красота заснеженной природы и время для размышлений.

Результаты

Больше ответов А — вы Какао с маршмеллоу

Вы — живое воплощение уюта и тепла. Вы умеете радоваться простым вещам и создавать вокруг себя атмосферу абсолютного комфорта и безопасности. Вы немного ностальгичны и напоминаете людям о счастливых и беззаботных временах. С вами хочется укутаться в плед и забыть обо всех проблемах. Вы — сладкое и нежное утешение в холодный день.

Больше ответов Б — вы Пряный глинтвейн

Вы — душа любой компании и генератор праздничного настроения. Вы согреваете одним своим присутствием, умеете объединять самых разных людей и добавляете "перчинки" в любую встречу. Вы многогранны, как и букет специй в вашем составе: немного сладкий, немного терпкий, всегда интересный. С вами никогда не бывает скучно!

Больше ответов В — вы Имбирный чай с лимоном

Вы — настоящий заряд бодрости и энергии. Вы прямолинейны, честны и обладаете острым умом. Ваша "острота" может сначала удивить, но она всегда бодрит, приводит в тонус и помогает посмотреть на вещи под новым углом. Вы не даете хандре ни единого шанса и помогаете другим собраться с силами. Вы — полезный и пробуждающий эликсир.

Больше ответов Г — вы Классический черный чай

Вы — образец элегантности, сдержанности и здравого смысла. Вы не любите лишней суеты и предпочитаете качество количеству — как в вещах, так и в общении. Вы цените глубокие беседы, умные книги и уютные вечера без лишнего шума. На вас всегда можно положиться. Вы — та самая вечная классика, которая никогда не выйдет из моды.

5 января 2026, 12:14
Фото: freepik.com
Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников
Новогодние праздники – это настоящий марафон застолий. Корпоративы, встречи с друзьями, семейные ужины... И пока мы наслаждаемся оливье и селедкой под шубой, один из главных органов нашего тела молча принимает на себя удар. Как объяснила в своем телеграм-канале врач Ирина Баранова, наша "королева пищеварения" — поджелудочная железа — очень долго терпит, прежде чем подать сигнал бедствия.

Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе
Давайте устроим небольшую проверку памяти! Каждый год мы смотрим эти фильмы.

Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон
Хорошая новость: чтобы делать красивые зимние фото, не нужен профессиональный фотоаппарат. Достаточно вашего смартфона и нескольких простых хитростей. Зима — волшебное время.

Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи
Выбрали 7 прекрасных мультфильмов, наполненных снегом, магией и добротой, которые идеально подойдут для семейного просмотра в эти каникулы. Что может быть лучше, чем собраться всем вместе, укутаться в пледы и погрузиться в мир волшебной истории? Зимние мультфильмы — это не просто развлечение для детей, а настоящий мостик между поколениями, который дарит ощущение чуда и взрослым.

Тест: Какая вы снежинка?
Давайте на минутку представим, что вы – маленькая снежинка, летящая в новогоднем небе. Какой вы будете? Пройдите наш тест и узнайте! Говорят, не бывает двух одинаковых снежинок.

