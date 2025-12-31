Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Среда 31 декабря

Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи
[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу?
Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены
66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке
"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка
Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма
Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?
Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности
Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год
Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций
Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог
Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки
"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания
Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов
[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали?
Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье
Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова
Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?
Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее
Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо
Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование
Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?

Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
70

Мы уверены, что люди, как и салаты, обладают своим уникальным "вкусом". Пройдите наш шуточный тест и узнайте, какое блюдо отражает вашу суть в эту новогоднюю ночь!

Каждый салат на новогоднем столе — это не просто набор ингредиентов, а целая история и характер. Оливье — душа компании, "Шуба" — загадочная незнакомка, а Цезарь — стильный и современный гость.

Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам больше всего подходит.

Вопросы

1. Как вы обычно проводите день 31 декабря?

А. В традиционной суете: нарезаю салаты с семьей под "Иронию судьбы".

Б. В размышлениях: подвожу итоги года, составляю планы, смотрю на падающий снег.

В. Активно: встречаюсь с друзьями, катаюсь на коньках, заряжаюсь энергией.

Г. Спонтанно: решение, где и с кем праздновать, может прийти за пару часов до полуночи.

Д. Максимально расслабленно: сплю до обеда, смотрю марафон новогодних комедий.

2. Ваш идеальный новогодний фильм — это...

А. Конечно, "Ирония судьбы, или С легким паром!". Классика вечна.

Б. Что-то глубокое и атмосферное, может, даже черно-белый нуар.

В. Яркий голливудский блокбастер, который все обсуждают.

Г. Артхаусное кино или свежий сериал от Netflix.

Д. Старая добрая комедия из 90-х, которую знаешь наизусть.

3. Если бы вы были подарком под елкой, то каким?

А. Большой набор для всей семьи, в котором каждый найдет что-то для себя.

Б. Книга с запутанным сюжетом или коллекционное издание винила.

В. Стильный гаджет или сертификат в фитнес-клуб.

Г. Билеты в экзотическую страну без обратной даты.

Д. Теплый и уютный свитер с оленями.

4. Ваше новогоднее обещание самому себе, скорее всего, звучит так:

А. "Больше времени проводить с близкими".

Б. "Лучше разобраться в себе и своих желаниях".

В. "Покорить новую вершину: в карьере или спорте".

Г. "Попробовать то, чего никогда раньше не делал".

Д. "Меньше переживать по пустякам и радоваться простым вещам".

5. Какой напиток вы выберете под бой курантов?

А. Традиционное "Советское шампанское".

Б. Что-то крепкое и основательное, без лишней мишуры.

В. Легкое просекко или модный коктейль.

Г. Экзотический ликер или пряный глинтвейн собственного приготовления.

Д. Сладкое игристое вино или даже детское шампанское — для настроения!

Результаты

Посчитайте, какая буква у вас встречается чаще всего, и читайте свое описание!

Если у вас больше ответов А — вы Оливье

Фото: freepik.com

Вы — душа любого праздника и живое воплощение традиций. Без вас невозможно представить Новый год. Вы объединяете самых разных людей за одним столом, умеете поддержать разговор и создать атмосферу уюта. Вас все любят за вашу надежность, щедрость и тот самый "знакомый с детства вкус".

Если у вас больше ответов Б — вы Селедка под шубой

Фото: freepik.com

Вы — загадочная и многослойная личность. Не все могут понять вас с первого взгляда, но те, кто распробует, остаются в восторге навсегда. Вы цените глубокие разговоры, обладаете богатым внутренним миром и порой любите побыть в одиночестве. Ваш главный козырь — неожиданное сочетание качеств, которое делает вас по-настоящему уникальным.

Если у вас больше ответов В — вы Цезарь

Фото: freepik.com

Вы — современный, энергичный и всегда актуальный. Вы не боитесь быть в центре внимания и легко вписываетесь в любую компанию. Вы следите за трендами, цените стиль и ведете активный образ жизни. Даже появившись на столе относительно недавно, вы уже успели стать всеми признанной классикой. С вами никогда не скучно!

Если у вас больше ответов Г — вы Экзотический салат с манго и авокадо

Фото: freepik.com

Вы — глоток свежего воздуха и приключений! Вы не терпите рутины и всегда готовы к экспериментам. Новые вкусы, новые места, новые знакомства — это ваша стихия. Вы приносите на любую вечеринку элемент неожиданности и заставляете других посмотреть на привычные вещи под другим углом.

Если у вас больше ответов Д — вы Крабовый салат

Фото: freepik.com

Вы — само воплощение уюта, тепла и приятной ностальгии. Вас любят за простоту, искренность и душевность. Вам не нужно ничего доказывать — вы просто дарите людям радость и ощущение дома. Вы напоминаете о беззаботном детстве и о том, что для счастья порой нужно совсем немного.

Шоу-бизнес в Telegram

31 декабря 2025
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
Включаем таймер на три часа. Поехали! Часы тикают все громче, список дел длиннее, чем финальные титры "Властелина колец", а до прихода гостей (или просто до боя курантов) осталось всего ничего.

Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники

Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
Перед новогодними праздниками многие из нас планируют поездки, чтобы провести время с близкими или отдохнуть в путешествиях. Однако, готовясь к отъезду, важно не забыть о безопасности своей квартиры. Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко предупредил о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным последствиям, включая кражи и проблемы со страховыми выплатами.

Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто

Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
Новый год – отличное время для перемен. Такого мнения придерживается и Анна Седокова. Певица поделилась в соцсетях постом, в котором показала не только новый цвет волос, но и стильный наряд.

Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры

Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
Народная артистка нашла для своего гардероба самое неожиданное убежище в центре Москвы. История с выселением Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках получила неожиданное логистическое продолжение.

