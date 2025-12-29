Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо

93

Джиган – не только яркая звезда российской рэп-сцены, но и опытный путешественник. Недавно Денис Устименко-Вайнштейн стал амбассадором туризма в Израиле.

На этом фоне рэпер поделился своими впечатлениями от поездок по миру, а также предпочтениями во время отдыха. На встрече, организованной Министерством туризма Израиля в одном из московских отелей, Джиган показал актуальную статистику с данными о российском туризме в Израиле.

За 2025 год страну посетило более 64 тысяч граждан России. Но это лишь цифры; гораздо интереснее личные впечатления самого артиста. Он отметил, что, будучи многодетным отцом, чувствует себя в Израиле как дома. Супруга Оксана Самойлова и четверо детей — Ариэла, Лея, Майя и Давид — обычно составляют ему компанию в этих путешествиях.

Помимо прочего, Джиган рассказал о своих самых экзотических поездках. Среди них выделяются Маврикий и Гавайи, но особое место в его сердце заняли Галапагосские острова. Поездка через Эквадор оставила незабываемые впечатления.

"Это было просто чудо", — цитирует рэпера женский журнал Клео.ру.

Коста-Рика также произвела на него сильное впечатление благодаря своей природе и разнообразию флоры и фауны. Денис назвал это место страной-заповедником, поскольку там можно увидеть вулканы, джунгли и огромных игуан.

Ямайка с ее белоснежными пляжами Негрила также вошла в список любимых мест Джигана. Он вспоминил, как наслаждался чистым песком и коралловыми рифами.

"Я много где побывал, и все эти моменты уже стали частью моей жизни", — поделился эмоциями рэпер.

Одним из самых запоминающихся моментов для него стало плавание с китами на Маврикии. "Это была моя мечта", — признался он. После многих попыток увидеть этих величественных животных ему наконец удалось осуществить задуманное. "У меня остались видео, которые я смотрю с трепетом", — с теплотой вспомнил Джиган.

Кроме того, исполнитель занимается фридайвингом и серфингом. Когда речь зашла о планировании путешествий, Джиган сообщил, что предпочитает действовать спонтанно. "Я открываю карту мира и выбираю направление", — добавил он. Выбор Дениса часто падает на экзотические места, где можно не только отдохнуть, но и получить новые впечатления.

Израиль занимает особое место в сердце исполнителя. Джиган впервые посетил эту страну два десятилетия назад и с тех пор возвращался сюда много раз. "Израиль — это моя историческая родина", — уверенно сказал он.

29 декабря 2025
Джиган. Кадр: YouTube-канал "Ляйсан Утяшева"
