Пятница 26 декабря

27 декабря в народном календаре — Филимонов день. Это особенное время, когда, по наблюдениям наших предков, свет окончательно побеждает тьму, и день начинает заметно прибывать. Это символический поворот к весне, и именно с ним была связана главная традиция этого дня, направленная на привлечение в дом удачи и благополучия.
День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия

День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия
82

Один простой ритуал в этот день поможет впустить в дом больше света и достатка на всю зиму.

27 декабря в народном календаре — Филимонов день. Это особенное время, когда, по наблюдениям наших предков, свет окончательно побеждает тьму, и день начинает заметно прибывать. Это символический поворот к весне, и именно с ним была связана главная традиция этого дня, направленная на привлечение в дом удачи и благополучия.

Главное правило дня: наведите идеальную чистоту

Основным и самым важным делом 27 декабря считалась генеральная уборка. Люди верили, что вместе с прибывающим солнечным светом в мир приходит новая, чистая энергия. Чтобы впустить ее в свой дом, нужно было подготовить для нее место.

Предки были уверены, что чистый, сияющий и опрятный дом притягивает силу молодого солнца, а вместе с ним — удачу, здоровье и достаток. А вот беспорядок, пыль и разбросанные вещи, наоборот, создают застой и мешают позитивным переменам. Поэтому главным действием, которое нужно было совершить 27 декабря, была именно уборка — не как рутинная обязанность, а как осознанный ритуал привлечения в жизнь всего самого светлого.

Что еще делали для привлечения благополучия?

Помимо наведения порядка, существовали и другие позитивные ритуалы:

  • Начинали день с умывания. Чистая вода в этот день символизировала очищение не только тела, но и мыслей. Умывшись с утра, человек как бы смывал с себя все старое и готовился к новому.
  • Использовали "веселый шум". Чтобы "разбудить" пространство и наполнить его жизненной энергией, в некоторых регионах было принято создавать шум: стучать в тазы, звонить в колокольчики. Считалось, что это разгоняет сонную зимнюю атмосферу.
  • Надевали чистую одежду. Как и дом, тело должно было быть в чистоте, чтобы стать "проводником" для добрых энергий.

Чего старались избегать в этот день?

Чтобы не нарушать гармонию этого дня и не спугнуть удачу, наши предки старались избегать нескольких вещей:

  • Начинать новые важные дела. Вся энергия дня должна была быть направлена на очищение и завершение старого, а не на создание нового.
  • Отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что лучше провести этот день дома, в кругу семьи, укрепляя энергетику своего жилища.
  • Ссориться и сквернословить. Любой негатив в этот день мог свести на нет все усилия по привлечению благополучия.

И хотя сегодня мы редко связываем уборку с магией, идея провести генеральную уборку в конце декабря, чтобы впустить в свою жизнь больше света, порядка и свежести перед Новым годом, остается прекрасной и очень актуальной.

27 декабря 2025, 00:25
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

