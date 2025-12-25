Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью

Сегодня россиян потрясло известие о том, что умер Вера Алентова. Теперь стало о проблемах со здоровьем, которые преследовали актрису в последние месяцы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца, что и стало причиной ее трагического ухода. Новость о том, что Вера Алентова усерла, стала шоком для многих поклонников и коллег по сцене.

В последний раз артистка была замечена на похоронах своего давнего друга и партнёра по фильму "Зависть богов" Анатолия Лобоцкого. Именно на этих похоронах ей стало плохо, и актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Вера Алентова была не только талантливой актрисой, но и настоящей иконой русского театра и кино. С момента своего прихода в Московский драматический театр имени Пушкина в 1965 году она завоевала сердца зрителей своими яркими ролями и неподражаемым талантом. Её карьера охватывает несколько десятилетий, и за это время она успела сыграть в множестве знаковых фильмов и спектаклей, оставив неизгладимый след в истории отечественного искусства.

Несмотря на успехи на сцене и экране, последние годы жизни были непростыми для Веры Алентовой. Проблемы со здоровьем начали проявляться все чаще. Актриса была вынуждена обращаться за медицинской помощью. Гипертоническая болезнь сердца — это серьёзное заболевание, требующее постоянного контроля и лечения. К сожалению, несмотря на все усилия врачей и заботу близких, здоровье артистки продолжало ухудшаться.