Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники

Медики бьют тревогу: любимое новогоднее украшение может быть не таким уж безобидным.



Каждый год в преддверии праздников мы достаем с антресолей коробку с новогодними украшениями, и главный ее сокровище — это, конечно, гирлянда. Мы развешиваем ее на елку, окна и стены, предвкушая атмосферу волшебства. Но в последние годы врачи все чаще замечают странную тенденцию: именно в праздничный период у людей обостряются жалобы на мигрени, сухость глаз и общее недомогание.

И виновником этого может оказаться та самая мерцающая гирлянда.

Почему глаза "не любят" мерцание?

Наш мозг — невероятно сложный механизм, и он не любит, когда его обманывают. А быстрое мигание огоньков — это и есть своего рода обман.

Быстрое включение и выключение заставляет наши зрачки постоянно сужаться и расширяться, что приводит к перенапряжению глазных мышц.

Высокочастотное мерцание — еще коварнее. Нам кажется, что гирлянда горит ровным светом, но на самом деле она мигает с огромной скоростью. Мозг все равно это "видит" и пытается подстроиться, что вызывает перенапряжение и усиливает чувствительность к свету. Результат — головная боль.

Контраст вреден

Но самое опасное сочетание, по словам врачей, — это не само мерцание, а контраст. Вспомните, как мы чаще всего включаем гирлянду: выключаем основной свет, чтобы было "атмосфернее". И в этом кроется главная ошибка.

Когда в темной комнате единственным источником света является яркая, мигающая гирлянда, наши глаза сходят с ума. Им приходится одновременно адаптироваться и к темноте, и к ярким вспышкам света. Это колоссальная нагрузка.

Именно из-за этого контраста и появляются те самые неприятные симптомы:

Сухость и жжение в глазах.

Ощущение ряби или "мушек".

Тяжесть в голове, которая перерастает в полноценную мигрень.

Кому нужно быть особенно осторожным?

Для большинства людей неправильное использование гирлянды обернется лишь временным дискомфортом. Но есть группы людей, для которых это может быть по-настоящему опасно. Если вы или ваши близкие страдаете эпилепсией, частыми мигренями или повышенной светочувствительностью (фоточувствительностью), вам нужно быть вдвойне осторожными. Мигающие огоньки, особенно с разной частотой и цветом, могут спровоцировать приступ.

Что делать? Неужели выбрасывать гирлянду?

Спокойно, отказываться от праздничной атмосферы не придется. Нужно лишь соблюдать одно простое правило.

Никогда не оставляйте гирлянду единственным источником света в комнате!

Всегда включайте какой-нибудь мягкий, фоновый свет — торшер, ночник, настольную лампу или даже приглушенный основной свет. Это сгладит резкий контраст и значительно снизит нагрузку на глаза.

Еще несколько полезных советов:

Выбирайте гирлянды, у которых есть режим постоянного свечения, и используйте именно его.

Отдавайте предпочтение одноцветным гирляндам теплого желтого или белого света. Разноцветное мигание — самый сильный раздражитель для мозга.

Не работайте за ноутбуком и не сидите в телефоне в комнате, где горит только гирлянда.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться красотой новогодних огней без вреда для здоровья.