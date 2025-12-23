Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков. В каждом вопросе — кадр с учителем. Ваша задача — вспомнить фильм. Но будьте начеку! Если первые три вопроса — это легкая "домашка", то на пятом обычно "срезаются" даже те, кто считает себя экспертом.
Придется напрячь память и вспомнить все: от строгого взгляда из-под очков до мела на пиджаке. Готовы к проверке? Ваша оценка зависит только от вас!
Вопросы
1.
а) Большая перемена
б) Доживем до понедельника
в) Семнадцать мгновений весны
2.
а) Дорогая Елена Сергеевна
б) Перемены и судьбы
в) Большая перемена
3.
а) Большая перемена
б) Уроки французского
в) Весна на Заречной улице
4.
а) 4:0 в пользу Танечки
б) Приключения Электроника
в) Дневник директора школы
Ответы
1. б) Доживем до понедельника
2. а) Дорогая Елена Сергеевна
3. а) Большая перемена
4. в) Дневник директора школы