Вторник 23 декабря

08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?
Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?
98

В советском кино учитель – это не просто человек у доски. Это целый мир, моральный компас, а иногда и главный источник комедии.

Мы приготовили для вас настоящий экзамен для знатоков. В каждом вопросе — кадр с учителем. Ваша задача — вспомнить фильм. Но будьте начеку! Если первые три вопроса — это легкая "домашка", то на пятом обычно "срезаются" даже те, кто считает себя экспертом.

Придется напрячь память и вспомнить все: от строгого взгляда из-под очков до мела на пиджаке. Готовы к проверке? Ваша оценка зависит только от вас!

Вопросы


1. Фото: кадр из фильма

а) Большая перемена

б) Доживем до понедельника

в) Семнадцать мгновений весны

2. Фото: кадр из фильма

а) Дорогая Елена Сергеевна

б) Перемены и судьбы

в) Большая перемена

3. Фото: кадр из фильма

а) Большая перемена

б) Уроки французского

в) Весна на Заречной улице

4. Фото: кадр из фильма

а) 4:0 в пользу Танечки

б) Приключения Электроника

в) Дневник директора школы

Ответы

1. б) Доживем до понедельника

2. а) Дорогая Елена Сергеевна

3. а) Большая перемена

4. в) Дневник директора школы

23 декабря 2025, 08:41
Фото: кадр из фильма
