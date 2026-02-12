Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам
5

В преддверии сессий миллионы молодых людей ищут магический способ моментально усвоить огромные объемы информации, надеясь на секретные достижения современной медицины.

Александр Мясников в телеграм-канале поделился фрагментами своей новой книги, где затронул одну из самых больных тем для молодежи и их родителей — успешную сдачу экзаменов. Врач признался, что его регулярно заваливают вопросами о том, существует ли препарат, способный заставить мозг работать на сверхвысоких оборотах в период сессии.

Ловушка гормонов и "волшебная пилюля"

По мнению доктора, главная проблема студентов заключается в том, что на период важнейших жизненных выборов накладывается мощная игра гормонов. В 18 лет вчерашние дети становятся мужчинами и женщинами, которым сложно адаптироваться к новому состоянию, из-за чего учеба часто отходит на второй план.

Когда же приходит время сессии, начинаются поиски чудо-средства. Отвечая на вопрос, "какая таблетка поможет сдать экзамен", Мясников разочаровывает любителей легких путей. Оказывается, единственная эффективная "таблетка" — это упорный и, что самое важное, постоянный труд. Врач уверен: чтобы не бояться экзаменатора, нужно просто быть реально готовым к испытанию.

Американский опыт

Доктор Мясников поделился личным опытом сдачи экзаменов в США для получения медицинской лицензии. В тот период ему было уже 40 лет, и гормоны мешали меньше, но нагрузка была колоссальной.

"Я занимался по 12 часов семь дней в неделю. Только так можно было преодолеть этот барьер", — вспоминает Александр Леонидович.

Он подчеркнул, что вообще не волновался перед тестами, потому что четко знал границы своих знаний.

"Выходи, Спиталович!"

Врач вспомнил эпизод из своей практики, когда один из доцентов по фамилии Спиталович, прослывший настоящим "зверем", пообещал лично завалить его на экзамене. Мясников засел за учебники "за совесть и за страх", не видя белого света.

В день испытания уверенность в знаниях была настолько велика, что он буквально вызвал оппонента на бой.

"Я в ординаторской стукнул себя кулаком в грудь и закричал: "Ну что, Спиталович, выходи!", — рассказывает доктор.

В итоге "завалить" подготовленного студента преподаватель так и не смог.

Образование как инструмент

Александр Мясников призывает студентов ценить это время, так как позже, когда появятся семья и дети, возможности полностью отдать себя накоплению знаний уже не будет. Он поддерживает ужесточение правил приема в вузы, считая, что высшее образование — это не социальный лифт, а инструмент для обеспечения своей жизни.

Врач напоминает о теории "фрактального подобия": каково качество каждой отдельной единицы общества, таково и все общество в целом. Именно поэтому стране нужны настоящие профессионалы, а не те, кто надеется сдать экзамен с помощью таблеток или удачи.

Ранее доктор Мясников рассказал, какую советскую привычку стоит вернуть, чтобы сохранить тело в отличной форме.

Шоу-бизнес в Telegram

12 февраля 2026, 09:18
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав

"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово
После громкой истории с потерей элитного жилья в Хамовниках народная артистка была вынуждена пойти на определенные юридические хитрости, чтобы сохранить свои привилегии. Эпопея с квартирой Ларисы Долиной, за которой в прошлом году следила вся страна, подошла к финалу: певица официально съехала из проданного жилья.

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта
Масштабное исследование, длившееся почти полвека, раскрыло секрет долголетия нашего мозга и способности ясно мыслить в любом возрасте. Многие мечтают о том, чтобы их "память будет как в молодости", но мало кто знает, что ключ к этому может находиться на дне обычной кофейной чашки.

"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер

"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер
Похоже, в тени гигантов Telegram и WhatsApp на рынке мобильных приложений появился новый игрок, который набирает популярность с невероятной скоростью. В российском сегменте интернета произошли тектонические сдвиги, которые многие пропустили.

"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля

"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля
Оказывается, всего одно правильное решение в середине февраля может стать мощным импульсом для позитивных перемен в жизни всей семьи. 12 февраля народный календарь отмечает праздник Трехсвятия.

Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем

Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем
Непогода часто играла ключевую роль в советских фильмах. Хмурое небо, дождь и туман не просто дополняли сюжет, а становились настоящими героями, способными передать эмоции персонажей без слов.

