"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом

Громкое празднование юбилея бывшей невесты Григория Лепса обернулось не только баснословными тратами, но и неожиданным признанием ее самого близкого человека.



На днях Аврора Киба официально отметила свое 20-летие. Торжество прошло с размахом, достойным светских хроник: по предварительным данным, организация праздника обошлась примерно в 20 миллионов рублей. Роль ведущей вечера взяла на себя Ксения Собчак, которая не давала гостям скучать, то и дело отпуская едкие шуточки в адрес именинницы и ее прошлого.

Шокирующее признание матери

Одним из самых ярких моментов вечера стало интервью матери именинницы, Татьяны Кибы. В беседе с Собчак женщина откровенно призналась, что была категорически против отношений дочери с 63-летним музыкантом. Как сообщает телеграм-канал "Блокнот Старс", Татьяна Валерьевна долго не могла прийти в себя от этой новости.

"Я не плакала, я реально была в шоке", — вспоминала родительница.

Она рассказала, что пыталась вразумить артиста при личной встрече. Татьяна прямо спросила певца: "Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас". На что Григорий Лепс уверенно ответил, что старым он может быть для матери, но не для самой Авроры. Позже, закрепив примирение с ситуацией, Татьяна исполнила хит бывшего зятя "Я поднимаю руки", немного изменив слова под формат праздника.

Юмор Собчак и "парики Лепса"

Сама Ксения Собчак не упустила возможности подколоть Аврору за ее экстравагантный наряд. Рассматривая необычную юбку девушки, ведущая в шутку сравнила ее элементы с аксессуарами бывшего жениха. Ксения заявила, что одежда подозрительно "похожа на парики Лепса", чем вызвала оживление среди гостей.

Несмотря на расставание, которое, по информации СМИ, произошло еще в декабре 2025 года, Григорий Лепс не оставил именинницу без внимания. Певец прислал Авроре роскошный букет, хотя лично на празднике не присутствовал. Его песни в этот вечер пели другие приглашенные артисты — Севиль и Александр Ревва.

Новые симпатии именинницы

Пока звездные гости, среди которых были Джиган и Наталья Рудова, наслаждались вечером, Аврора Киба давала поводы для новых слухов. Как отмечает издание kp.ru, девушка весь вечер активно общалась с сыном певицы Ирины Дубцовой — Артемом. Молодые люди открыто обнимались и флиртовали, что не осталось незамеченным.

Ранее инсайдеры сообщали, что Аврора уже проявляла интерес к другим мужчинам, включая миллионера Влада Дубровского, однако их общение не переросло в серьезный роман. Похоже, вступив в свое 20-летие, девушка окончательно перевернула страницу отношений со знаменитым певцом и готова к новым знакомствам со сверстниками.