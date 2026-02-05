Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев

Знакомо ли вам ощущение, когда полное имя персонажа из фильма вызывает в памяти яркие сцены и запоминающиеся фразы?

Подготовили для вас тест, который станет настоящим испытанием для истинных ценителей советской классики. Сможете ли вы вспомнить персонажей по их полным именам и связать их с фильмами, из которых они пришли? Это задание требует внимательности и хороших знаний.

1. Мария Васильевна Коновалова

А) "Родня"

Б) "Пять вечеров"

В) "Осенний марафон"

2. Матвей Морозов

А) "Дело было в Пенькове"

Б) "Председатель"

В) "Земля"

3. Николай Иванович Сретенский

А) "Полеты во сне и наяву"

Б) "Монолог"

В) "Девчата"

4. Александр Николаевич Миронов

А) "Осенний марафон"

Б) "Пять вечеров"

В) "Военно-полевой роман"

5. Елизавета Алексеевна Уварова

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Прошу слова"

В) "Женщины"

Правильные ответы:

1. — А) "Родня"

2. — А) "Дело было в Пенькове"

3. — Б) "Монолог"

4. — В) "Военно-полевой роман"

5. — Б) "Прошу слова"