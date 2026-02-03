Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы

Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы
4

Аудитория народной артистки России Ларисы Долиной значительно увеличилась после недавнего скандала, связанного с ее квартирой в Хамовниках.

По словам концертного директора исполнительницы Сергея Пудовкина, за последний месяц число поклонников певицы возросло более чем в 2,5 раза. Отмечается, что рост аудитории наблюдается на всех цифровых платформах.

В настоящее время количество слушателей Ларисы Долиной достигло впечатляющей отметки в 1,5 миллиона человек. Сергей Пудовкин выразил благодарность поклонникам за поддержку и преданность, которые они проявляют к Долиной в это непростое время. Он отметил, что новая песня артистки "Последнее прощай" уже успела завоевать сердца слушателей — одновременно ее слушали более 1,5 тысячи человек.

Несмотря на очевидные успехи исполнительницы, недавний скандал вокруг квартиры в Хамовниках стал для нее настоящим испытанием. Пудовкин отметил, что ситуация негативно сказалась на ее здоровье и эмоциональном состоянии.

Он подчеркнул, что Лариса Долина более 50 лет искренне и честно трудится в своей профессии, и такие нападки со стороны общественности неприемлемы. По его словам, никто не имеет права "травить и издеваться над женщиной", которая посвятила свою жизнь искусству и принесла радость многим людям.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Долина заняла первое место в списке самых обсуждаемых знаменитостей 2025 года. За год ее имя упоминали в различных СМИ более 67 тысяч раз.


Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2026, 06:47
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

