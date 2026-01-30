Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Пятница 30 января

Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля

Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля
86

Февраль считается самым морозным месяцем. Но это не повод сидеть дома, ведь в столице столько интересного! Проходите на спектакли, концерты и фильмы из нашей подборки!

ПРЕМЬЕРА

"О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)"

В спектакле Полины Агуреевой участвуют знаменитые актеры -Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. А также камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета. Композитор спектакля – Валерий Воронов. Мировая премьера спектакля станет центром театральной программы VII Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

6 и 7 февраля, на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Имя"

Эта пьеса – один из главных французских современных хитов от авторов Александра де ла Пательера и Матьё Делапорта. Во время семейного ужина главный герой, готовящийся стать отцом, на вопрос о выборе имени для ребенка называет не совсем обычный вариант. Вполне банальный вопрос и названное имя вызывают череду яростных споров, категоричных разногласий, хлестких заявлений, удивительных откровений и комичных ситуаций, в результате которых каждый из участников узнаёт совершенно неожиданные факты о том, какими их воспринимают окружающие, и что самое главное — близкие люди…. В ролях: Александра Ребенок, Александр Семчев/Дмитрий Куличков, Андрей Максимов, Эльдар Калимулин, Софья Аржаных

2 февраля, театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Герой нашего времени"

Режиссёра Сергея Тонышева интересует не мир обстоятельств, а чувственная территория героя Михаила Лермонтова. Страницы дневниковых записей и "драгоценные воспоминания" то улыбаются и очаровывают тихой красотой и вальсом белых лепестков черешни, то обрушиваются камнепадом и раздаются эхом выстрелов — и в этом столкновении абсолютной лёгкости и мятежности проявляется сама суть "героя нашего времени".

4 февраля, Театр на Таганке.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Танец без имени"

Этот многожанровый гала-концерт мировой звезды современной хореографии Ильдара Гайнутдинова соберет звезд Большого театра России, спортсменов и музыкантов. На сцене – Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, олимпийские чемпионки Евгения Медведева, Евгения Канаева и Мария Шурочкина, известное фортепианное трио Bel Suono, шоу японских барабанов Taiko in-spiration, а также Театр танца Аллы Духовой TODES.

25 февраля, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба продюсерской компании CONCERMANIA)

ФИЛЬМ

"Кит-убийца"

Две подруги прилетают на отдых в Таиланд, оставляя все неурядицы и проблемы позади. На курорте девушки встречают красавчика Джоша, который предлагает показать им самые красивые тайные места побережья. Так троица оказывается в уединенной лагуне, куда не добираются туристы. Но райский отдых оборачивается смертельной ловушкой, когда на них нападает косатка, которая вырвалась из заточения и жаждет отомстить за годы неволи. В ролях: Вирджиния Гарднер, Мелани Джарнсон, Митчелл Хоуп, Исаак Кроули, Скотт Джордж и др.

В кино с 5 февраля.

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

"Ночи и дни"

Любимая россиянами певица из Италии IN-GRID, покорившая мировые чарты, записала дуэт с финалисткой проекта "Голос" Анастасией Спиридоновой. "Эта песня о настоящей женской дружбе, сквозь расстояния и страны, а о чем еще можно петь? – говорит Анастасия Спиридонова, – Ведь творчество не знает границ, оно живет, пока мы можем им делиться. Творчество это энергообмен самым хорошим, добрым и ярким. Выпускающая компания: KHL Music

Уже на всех музыкальных платформах.

Фото: пресс-служба

