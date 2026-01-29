"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам

Громкое назначение Константина Богомолова в Школу-студию МХАТ продолжает обрастать скандальными подробностями.



Назначение эпатажного режиссера Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора легендарной Школы-студии МХАТ вызвало настоящий раскол в театральном мире. Группа известных выпускников, среди которых Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев и Марьяна Спивак, выступила с открытым письмом к министру культуры, выразив свой протест. Однако, как оказалось, в окружении самого режиссера это возмущение не вызвало ничего, кроме смеха.

"На этих мастодонтов уже никто не обращает внимания"

Как поделился с тг-каналом "Свита короля" коллега и приятель режиссера, Константин Богомолов совершенно не обратил внимания на "вялый протест" бывших студентов. По словам нашего собеседника, вся эта инициатива выглядит смешно и неубедительно.

"Это смешно. На этих мастодонтов уже никто не обращает внимания. Кто они? Вчерашний день или дети вчерашнего дня!" — уверенно заявил источник из близкого окружения режиссера.

Особенно жестко друг Богомолова прошелся по одной из главных инициаторов протеста — Юлии Меньшовой.

"Кто она? Просто дочь своих родителей"

По мнению собеседника тг-канала, авторитет некоторых протестующих сильно преувеличен, а их мнение не имеет веса в современном театральном мире.

"Особенно удивила Юля Меньшова. Кто она? Просто дочь своих родителей. А Костя – это наше сегодня! Он талантлив, трудолюбив и безмерно предан Родине, а это в наше время особенно ценно", — добавил приятель Богомолова.

Таким образом, в стане режиссера считают, что против него выступили "люди прошлого", которые не могут смириться с приходом нового, прогрессивного лидера.

Стоит отметить, что мнения в актерской среде действительно разделились. Пока одни подписывают протестные письма, другие, наоборот, поддерживают назначение. Так, например, актриса Софья Эрнст публично высказалась в поддержку Константина Богомолова. Похоже, битва за будущее Школы-студии МХАТ только начинается.