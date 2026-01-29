Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 29 января

06:28Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной
270

Престижный отель, где недавно отдыхала Лариса Долина, недолго пустовал, и имя новой гостьи говорит о многом.

Похоже, в российском шоу-бизнесе появился новый негласный маркер успеха — отдых в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Недавно здесь восстанавливала силы "тяжелая артиллерия" эстрады в лице Ларисы Долиной. И вот стало известно, кто занял ту самую элитную недвижимость — роскошную виллу — сразу после певицы. Новой хозяйкой временной резиденции оказалась телеведущая Регина Тодоренко.

Отдых по-королевски

Как сообщает kp.ru, Регина Тодоренко проводит отпуск на острове в Абу-Даби вместе со своей большой семьей — мужем Владом Топаловым и детьми. Для комфортного отдыха телеведущая арендовала не просто номер, а отдельную резиденцию с собственным бассейном и несколькими спальнями. Стоимость такого удовольствия начинается от 250 тысяч рублей в сутки.

Именно в этом отеле и на похожей вилле совсем недавно, в январе, отдыхала Лариса Долина. Тот отпуск народной артистки, стоивший, по слухам, около 1,4 миллиона рублей, наделал много шума.

"Эффект Долиной"

Этот выбор не остался незамеченным. В сети тут же начали говорить о том, что Тодоренко сравнялась по уровню и возможностям с легендами эстрады. Если раньше такой отдых могли позволить себе только звезды "старой гвардии", то теперь планка доступна и молодому поколению знаменитостей.

Для Регины этот роскошный отпуск стал первой серьезной передышкой после рождения третьего ребенка. Напомним, в сентябре 2025 года она стала многодетной матерью. Но засиживаться дома она не стала: уже в конце октября телеведущая триумфально появилась на красной дорожке "Золотого Граммофона", гордо заявив, что "вышла из декрета".

Похоже, отдых в "отеле Долиной" — это не просто отпуск, а наглядная демонстрация того, что Регина Тодоренко прочно вошла в высшую лигу российского шоу-бизнеса, где может позволить себе тот же уровень роскоши, что и признанные мэтры.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2026, 06:28
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов

По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи
Попытки Аллы Пугачевой продать свое знаменитое подмосковное поместье столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой. Семья Аллы Пугачевой уже несколько месяцев активно пытается избавиться от элитной недвижимости в подмосковном Солнечногорске.

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год
В этот зимний день наши предки соблюдали строгие правила, нарушение которых, по старым поверьям, сулило серьезные перемены в жизни и могло полностью перевернуть привычный уклад семьи. В народном календаре 29 января называют днем Петра-полукорма.

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае
54-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять публику своим безупречным внешним видом. Ведущая никогда не скрывала своей любви к вкусной еде. Ее фигура каким-то чудным образом остается в идеальном состоянии. Юрист Катя Гордон рассказала, как Лера поддерживает свою стройность, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях.

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами
Цветы в кино могут олицетворять любовь, прощание, радость или даже трагедию. В советском кинематографе они часто использовались для усиления сюжета и создания запоминающихся образов.

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно
Дима Билан поделился печальным известием, которое потрясло его поклонников. В доме исполнителя произошла трагедия — любимая шиншилла по кличке Плюша ушла их жизни в результате несчастного случая.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 28/01СрдГалкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 27/01ВтрИзвестный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 27/01ВтрСекрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь