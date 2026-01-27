Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора

Сторона Оксаны Самойловой отреагировала на иск рэпера Джигана об отмене брачного договора, который он подал после решения о разводе.

Это стало неожиданным шагом с учетом того, что в случае подтверждения договора Джиган рискует потерять значительную часть имущества — более 400 миллионов рублей, которое перейдет к блогреше. Адвокат Оксаны отметил, что пока они не успели обсудить иск Джигана.

"Мы пока не встречались с Оксаной Валерьевной после подачи встречного иска. Однако я уверен, что в ближайшее время мы соберемся и обсудим все детали для выработки дальнейших действий", — цитирует Олега Тонаканяна "Газета.ru".

Джиган обосновывает свой иск тем, что на момент подписания брачного договора находился в уязвимом состоянии и не осознавал всех последствий своих действий. Исполнитель утверждает, что условия договора были "грабительскими" и стали ему известны только в процессе развода.

Стоит отметить, что в браке пара приобрела значительное имущество: роскошный особняк в элитном комплексе "Шато Соверен", три квартиры в Москве и автомобиль Volkswagen Multivan. Оксана Самойлова не комментировала действия своего бывшего супруга и не делала публичных заявлений по этому поводу. Это молчание может быть стратегическим шагом, позволяющим ей подготовиться к предстоящим юридическим баталиям.