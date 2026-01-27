Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Вторник 27 января

06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля
Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля

81

Известный модный эксперт рассказала, какие тренды ворвутся в нашу жизнь, а от чего пора избавиться, чтобы не выглядеть старомодно.

Мы живем в эпоху, когда мода меняется с бешеной скоростью. То, что было на пике популярности вчера, сегодня уже считается дурным тоном. Как не потеряться в этом потоке и выглядеть стильно? На этот вопрос в интервью для Клео.ру ответила модный эксперт и стилист Полина Печкуренкова. Она назвала три главных направления, которые будут определять наш внешний вид в 2026 году.

Больше блеска и декора

По словам стилиста, спокойная и минималистичная эстетика уходит в прошлое. На смену ей приходят смелость и выразительность. Готовьтесь к тому, что одежда станет более нарядной.

Что будет в моде:

  • Цветочные мотивы в современном прочтении.
  • Этнические узоры (особенно летом).
  • Сияние: нашивки из камней, пайетки и объемная фурнитура.

Спортивный шик

Спорт окончательно выходит за пределы фитнес-клубов и становится частью повседневной жизни. Недели моды в Париже показали: спортивные вещи теперь можно и нужно сочетать с классикой.

Что будет в моде:

  • Контрастные сочетания: спортивные штаны с элегантным жакетом.
  • Возвращение леггинсов и эластичных топов.
  • Закатанные рукава на три четверти — новый микротренд в стилизации.

Новые формы и пропорции

Мода 2026 года будет играть с силуэтами, делая их более архитектурными и сложными.

Что будет в моде:

  • Заниженная посадка и удлиненный торс.
  • Многослойность и ломаные пропорции.
  • Пончо и пелерины в новых, более носибельных вариантах.

Главный антитренд 2026: от чего пора избавиться

А что же вышло из моды? Полина Печкуренкова назвала свой личный антитренд, который, по ее мнению, уже потерял актуальность. И это — гусарские жакеты.

"Для меня этот тренд не успел раскрыться и довольно быстро потерял свою актуальность. К тому же такие жакеты сложно интегрировать в гардероб", — объяснила стилист.

Маст-хэв московской модницы на лето 2026

Эксперт также дала прогноз на теплый сезон. По ее словам, главным трендом лета станет будуарная эстетика, адаптированная под городской стиль.

Что это значит:

  • Корсеты, кружево и мини-длина.
  • Чулки и гольфы как самостоятельный элемент образа.
  • Сочетание нежных вещей с расслабленными пижамами или спортивными элементами.

Так что, если вы хотите быть на пике моды, самое время пересмотреть свой гардероб: добавить немного блеска, купить стильный корсет и навсегда убрать в дальний угол гусарский жакет.

27 января 2026, 06:36
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать

Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день

Наши предки верили, что этот день обладает особой силой и позволяет заложить фундамент благополучия на весь предстоящий год с помощью простых ритуалов. 27 января в народном календаре носит название Нинин день.

Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото

Звезды советского кинематографа навсегда остались не только в сердцах тех зрителей, которые росли и жили в эпоху СССР. Талантливые актрисы стали настоящими иконами стиля и красоты.

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова

Ксения Бородина сделала очередное сенсационное заявление, которое вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Ведущая уже растит двух дочерей от предыдущих браков, но, похоже, на этом она останавливаться не собирается.

Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией

Журналистка Маргарита Симоньян продолжает бороться с тяжелым недугом. В прошлом году она шокировала общественность новостью о том, что ей поставили диагноз рак груди. Последнее время Маргарита проходит курс химиотерапии, который, как известно, сопровождается множеством побочных эффектов, среди которых — потеря волос.

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни

В последние дни января москвичей ожидают настоящие погодные качели. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что ситуация с погодой будет меняться довольно резко.

