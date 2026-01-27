Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля

Известный модный эксперт рассказала, какие тренды ворвутся в нашу жизнь, а от чего пора избавиться, чтобы не выглядеть старомодно.



Мы живем в эпоху, когда мода меняется с бешеной скоростью. То, что было на пике популярности вчера, сегодня уже считается дурным тоном. Как не потеряться в этом потоке и выглядеть стильно? На этот вопрос в интервью для Клео.ру ответила модный эксперт и стилист Полина Печкуренкова. Она назвала три главных направления, которые будут определять наш внешний вид в 2026 году.



Больше блеска и декора

По словам стилиста, спокойная и минималистичная эстетика уходит в прошлое. На смену ей приходят смелость и выразительность. Готовьтесь к тому, что одежда станет более нарядной.

Что будет в моде:

Цветочные мотивы в современном прочтении.

Этнические узоры (особенно летом).

Сияние: нашивки из камней, пайетки и объемная фурнитура.

Спортивный шик

Спорт окончательно выходит за пределы фитнес-клубов и становится частью повседневной жизни. Недели моды в Париже показали: спортивные вещи теперь можно и нужно сочетать с классикой.

Что будет в моде:

Контрастные сочетания: спортивные штаны с элегантным жакетом.

Возвращение леггинсов и эластичных топов.

Закатанные рукава на три четверти — новый микротренд в стилизации.

Новые формы и пропорции

Мода 2026 года будет играть с силуэтами, делая их более архитектурными и сложными.

Что будет в моде:

Заниженная посадка и удлиненный торс.

Многослойность и ломаные пропорции.

Пончо и пелерины в новых, более носибельных вариантах.

Главный антитренд 2026: от чего пора избавиться

А что же вышло из моды? Полина Печкуренкова назвала свой личный антитренд, который, по ее мнению, уже потерял актуальность. И это — гусарские жакеты.

"Для меня этот тренд не успел раскрыться и довольно быстро потерял свою актуальность. К тому же такие жакеты сложно интегрировать в гардероб", — объяснила стилист.

Маст-хэв московской модницы на лето 2026

Эксперт также дала прогноз на теплый сезон. По ее словам, главным трендом лета станет будуарная эстетика, адаптированная под городской стиль.

Что это значит:

Корсеты, кружево и мини-длина.

Чулки и гольфы как самостоятельный элемент образа.

Сочетание нежных вещей с расслабленными пижамами или спортивными элементами.

Так что, если вы хотите быть на пике моды, самое время пересмотреть свой гардероб: добавить немного блеска, купить стильный корсет и навсегда убрать в дальний угол гусарский жакет.