Понедельник 26 января

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова

Ксения Бородина сделала очередное сенсационное заявление, которое вызвало бурю обсуждений в социальных сетях.

Ведущая уже растит двух дочерей от предыдущих браков, но, похоже, на этом она останавливаться не собирается. Прошлым летом Ксения вышла замуж в третий раз за блогера Николая Сердюкова. Этот выбор стал неожиданным для многих, так как до их отношений о Сергее практически никто не знал.

Тем не менее, пара быстро завоевала внимание общественности, хотя и столкнулась с негативной реакцией со стороны некоторых поклонников Бородиной. Многие из них обвиняют Сердюкова в том, что он является альфонсом, живущим за счет популярности своей жены. Однако сама Ксения и ее супруг просто игнорировали критику, сосредоточившись на своем счастье.

В рамках своей традиционной рубрики "Вопрос-ответ" Ксения поделилась своими мыслями о будущем с Сердюковым. На вопрос о том, хочет ли она родить совместного ребенка, Бородина ответила: "Как можно не хотеть...". Такое откровение стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений среди пользователей Сети.

Ксения также затронула тему родов после 40 лет. Знаменитость убеждена, что возраст не должен быть преградой для материнства, если женщина морально готова к этому шагу и ее здоровье позволяет. "Главное — не рисковать своим здоровьем!", — резюмировала она.

26 января 2026, 21:04
Соцсети✓ Надежный источник

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

