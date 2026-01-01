Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Понедельник 26 января

00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 10:22Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день

Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день
124

Наши предки верили, что этот день обладает особой силой и позволяет заложить фундамент благополучия на весь предстоящий год с помощью простых ритуалов.

27 января в народном календаре носит название Нинин день. В это время наши предки не только молились святой Нине, но и с особым вниманием относились к своему дому и хозяйству. Считалось, что правильные действия в этот день могут привлечь в семью здоровье, достаток и мир.

Так какие же простые правила нужно было соблюдать, чтобы заручиться поддержкой высших сил?

Главное правило: проявите заботу о кормильцах

Самый важный ритуал 27 января был связан с домашним скотом. Коров, коз и лошадей в этот день называли кормильцами и окружали их максимальной заботой, ведь от этого напрямую зависело благосостояние семьи.

Что нужно было сделать:

  • До блеска вычистить хлев или сарай.
  • Накормить животных чем-то вкусным, например, свежим хлебом.
  • Ласково поговорить с ними, поблагодарить.

Считалось, что такое почтение обеспечит семье сытость и достаток на весь год, богатство буквально посыпется отовсюду. А вот кричать на животных или, тем более, бить их было строжайше запрещено, чтобы не отпугнуть удачу.

Сохраните в доме удачу и здоровье

Еще несколько правил касались сохранения положительной энергии внутри дома. Чтобы счастье и благополучие не покинули жилище, наши предки в этот день:

  • Не выносили мусор и золу. Верили, что вместе с ними можно случайно "выбросить" из дома удачу. Уборку старались сделать накануне.
  • Были осторожны с острыми предметами. Ножницы, иголки и ножи старались использовать как можно реже. Считалось, что это убережет семью от травм и болезней. По той же причине откладывали стрижку волос и ногтей.
  • Бережно обращались с молоком. Молоко в этот день считалось символом здоровья. Его старались не проливать, чтобы не привлечь болезни.

Зарядитесь энергией позитива и труда

Нинин день — не время для лени и уныния. Чтобы год был успешным и продуктивным, нужно было провести его в бодром настроении и полезных делах.

  • Вставали пораньше и занимались хозяйством. Считалось, что труд в этот день заряжает энергией на будущие свершения.
  • Избегали ссор и пустых разговоров. Вместо этого старались говорить друг другу приятные вещи и строить планы на будущее.
  • Помогали тем, кто просит. Щедрость и отзывчивость, проявленные 27 января, по поверьям, возвращались сторицей.

Соблюдая эти простые правила, наши предки старались создать в доме атмосферу гармонии и достатка, которая будет оберегать их семью весь следующий год.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 00:16
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день

Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день

Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото

Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото
Звезды советского кинематографа навсегда остались не только в сердцах тех зрителей, которые росли и жили в эпоху СССР. Талантливые актрисы стали настоящими иконами стиля и красоты.

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова
Ксения Бородина сделала очередное сенсационное заявление, которое вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Ведущая уже растит двух дочерей от предыдущих браков, но, похоже, на этом она останавливаться не собирается.

Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией

Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией
Журналистка Маргарита Симоньян продолжает бороться с тяжелым недугом. В прошлом году она шокировала общественность новостью о том, что ей поставили диагноз рак груди. Последнее время Маргарита проходит курс химиотерапии, который, как известно, сопровождается множеством побочных эффектов, среди которых — потеря волос.

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни
В последние дни января москвичей ожидают настоящие погодные качели. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что ситуация с погодой будет меняться довольно резко.

"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой

"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой
Над имуществом Аллы Пугачевой нависла угроза сноса. Речь идет о личном пирсе певицы в подмосковном Солнечногорске. По данным телеграм-канала Mash, власти выдали постановление: в течение месяца необходимо устранить выявленные нарушения, иначе конструкция будет демонтирована.

Выбор читателей

26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 25/01ВскДаже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 25/01ВскВрач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 25/01ВскВремя перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет