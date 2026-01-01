Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день

Наши предки верили, что этот день обладает особой силой и позволяет заложить фундамент благополучия на весь предстоящий год с помощью простых ритуалов.

27 января в народном календаре носит название Нинин день. В это время наши предки не только молились святой Нине, но и с особым вниманием относились к своему дому и хозяйству. Считалось, что правильные действия в этот день могут привлечь в семью здоровье, достаток и мир.

Так какие же простые правила нужно было соблюдать, чтобы заручиться поддержкой высших сил?

Главное правило: проявите заботу о кормильцах

Самый важный ритуал 27 января был связан с домашним скотом. Коров, коз и лошадей в этот день называли кормильцами и окружали их максимальной заботой, ведь от этого напрямую зависело благосостояние семьи.

Что нужно было сделать:

До блеска вычистить хлев или сарай.

Накормить животных чем-то вкусным, например, свежим хлебом.

Ласково поговорить с ними, поблагодарить.

Считалось, что такое почтение обеспечит семье сытость и достаток на весь год, богатство буквально посыпется отовсюду. А вот кричать на животных или, тем более, бить их было строжайше запрещено, чтобы не отпугнуть удачу.

Сохраните в доме удачу и здоровье

Еще несколько правил касались сохранения положительной энергии внутри дома. Чтобы счастье и благополучие не покинули жилище, наши предки в этот день:

Не выносили мусор и золу. Верили, что вместе с ними можно случайно "выбросить" из дома удачу. Уборку старались сделать накануне.

Были осторожны с острыми предметами. Ножницы, иголки и ножи старались использовать как можно реже. Считалось, что это убережет семью от травм и болезней. По той же причине откладывали стрижку волос и ногтей.

Бережно обращались с молоком. Молоко в этот день считалось символом здоровья. Его старались не проливать, чтобы не привлечь болезни.

Зарядитесь энергией позитива и труда

Нинин день — не время для лени и уныния. Чтобы год был успешным и продуктивным, нужно было провести его в бодром настроении и полезных делах.

Вставали пораньше и занимались хозяйством. Считалось, что труд в этот день заряжает энергией на будущие свершения.

Избегали ссор и пустых разговоров. Вместо этого старались говорить друг другу приятные вещи и строить планы на будущее.

Помогали тем, кто просит. Щедрость и отзывчивость, проявленные 27 января, по поверьям, возвращались сторицей.

Соблюдая эти простые правила, наши предки старались создать в доме атмосферу гармонии и достатка, которая будет оберегать их семью весь следующий год.