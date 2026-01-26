Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 26 января

04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный

Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный
136

Легендарный нейрофизиолог, посвятившая жизнь изучению тайн мозга, дала неожиданный ответ на извечный вопрос о том, где именно обитает человеческая сущность.

Наталью Петровну Бехтереву называли "хозяйкой лабиринтов мозга". Она десятилетиями исследовала нейроны, импульсы и зоны коры, пытаясь понять механику нашего мышления с точки зрения строгой науки. Однако и журналистов, и простых людей всегда волновал другой вопрос, лежащий на стыке физиологии и мистики: верит ли великий ученый в существование души и, если да, то где она прячется?

Внучка нейрофизиолога в своем телеграм-канале поделилась редким и глубоким рассуждением своей знаменитой бабушки на эту тему.

Не мозг и не сердце

Бехтереву часто спрашивали, в каком конкретно органе находится центр нашей духовности. Люди веками пытались локализовать душу: кто-то помещал ее в сердце, кто-то — в солнечное сплетение, а кто-то был уверен, что ее дом — в извилинах мозга.

Наталья Петровна подходила к этому вопросу не как хирург, ищущий конкретную точку, а как философ.

"Где место души — в головном мозге, в спинном, в сердце, в желудке? Можно сказать — "во всем организме" или "вне организма, где-то рядом", — рассуждала она.

Где же она живет?

В итоге Бехтерева дала определение, которое ставит в тупик материалистов, но многое объясняет. Она назвала единственное возможное "место" для души.

"Я думаю, этой субстанции не нужно места. Если она есть, то во всем теле", — заявила исследовательница.

По ее мнению, душа — это нечто, пронизывающее весь организм целиком. Это субстанция, для которой не существует физических преград.

"Чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки", — так описывала она эту загадочную материю.

Эти слова ученого напоминают нам, что человек — это нечто большее, чем просто набор органов, и искать душу в какой-то одной точке тела бессмысленно — она наполняет нас целиком.

Шоу-бизнес в Telegram

26 января 2026, 04:05
Фото: freepik.com
Telegram @bekhterevans✓ Надежный источник

По теме

"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье

Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей

Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день

Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день
Оказывается, обычная ссора с домашним питомцем или дневной сон в эту дату могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем и удачей. В народном календаре 26 января отмечено как Ермилов день.

Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено

Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено
Оказывается, самый богатый железом продукт можно найти не в мясной лавке, а в зоомагазине, но это знание может быть опасным. Слабость, выпадение волос, бледная кожа — знакомые симптомы? Чаще всего они указывают на дефицит железа.

Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь

Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь
Оказывается, чтобы обмануть старость, важно не только то, сколько вы двигаетесь, но и то, как именно вы это делаете. Мы привыкли считать, что для здоровья достаточно найти "свой" вид спорта — будь то утренние пробежки, йога или "качалка" — и заниматься им регулярно.

Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100

Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100
Эта уникальная методика, изначально разработанная для военных спецслужб, позволяет погрузиться в сон практически мгновенно, даже если вокруг шумно или вы выпили кофе. Бессонница — настоящий бич современного человека.

Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения

Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения
С возрастом отношение к главному личному празднику меняется кардинально, и на это есть веские психологические основания. Общество приучило нас к стандартному сценарию: день рождения — это обязательно шумное застолье, гора подарков в глянцевой бумаге, тосты и натянутые улыбки.

Выбор читателей

25/01ВскДаже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 24/01СбтВпустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 24/01СбтОрлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 24/01СбтОскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 24/01СбтНеожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга