Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный

Легендарный нейрофизиолог, посвятившая жизнь изучению тайн мозга, дала неожиданный ответ на извечный вопрос о том, где именно обитает человеческая сущность.

Наталью Петровну Бехтереву называли "хозяйкой лабиринтов мозга". Она десятилетиями исследовала нейроны, импульсы и зоны коры, пытаясь понять механику нашего мышления с точки зрения строгой науки. Однако и журналистов, и простых людей всегда волновал другой вопрос, лежащий на стыке физиологии и мистики: верит ли великий ученый в существование души и, если да, то где она прячется?

Внучка нейрофизиолога в своем телеграм-канале поделилась редким и глубоким рассуждением своей знаменитой бабушки на эту тему.

Не мозг и не сердце

Бехтереву часто спрашивали, в каком конкретно органе находится центр нашей духовности. Люди веками пытались локализовать душу: кто-то помещал ее в сердце, кто-то — в солнечное сплетение, а кто-то был уверен, что ее дом — в извилинах мозга.

Наталья Петровна подходила к этому вопросу не как хирург, ищущий конкретную точку, а как философ.

"Где место души — в головном мозге, в спинном, в сердце, в желудке? Можно сказать — "во всем организме" или "вне организма, где-то рядом", — рассуждала она.

Где же она живет?

В итоге Бехтерева дала определение, которое ставит в тупик материалистов, но многое объясняет. Она назвала единственное возможное "место" для души.

"Я думаю, этой субстанции не нужно места. Если она есть, то во всем теле", — заявила исследовательница.

По ее мнению, душа — это нечто, пронизывающее весь организм целиком. Это субстанция, для которой не существует физических преград.

"Чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки", — так описывала она эту загадочную материю.

Эти слова ученого напоминают нам, что человек — это нечто большее, чем просто набор органов, и искать душу в какой-то одной точке тела бессмысленно — она наполняет нас целиком.