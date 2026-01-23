Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 23 января

12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой

Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой
81

Модель Анастасия Решетова сообщила о своей помолвке. Это событие произошло накануне 30-летия знаменитости, отдыхающей на Мальдивах.

На свежих снимках Решетова показала помолвочное кольцо с крупным камнем. "Да", — лаконично подписала публикацию Анастасия.

При этом личность ее будущего супруга модель предпочла не раскрывать. Судя по всему, предложение руки и сердца было сделано во время романтического путешествия, приуроченного ко дню рождения Анастасии.

В своем телеграм-канале она поделилась впечатлениями о поездке. "Встретить мой день рождения на Мальдивах было лучшим решением ever. Не люблю большие громкие праздники. Самое лучшее – это быть наедине с природой и любимыми людьми. Завтра буду чуток старше, надеюсь и умнее", — цитирцет бывшую избранницу Тимати женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что для Решетовой это станет первым официальным браком. Ранее она состояла в длительных отношениях с рэпером Тимати, от которого в 2019 году родила сына Ратмира. Несмотря на то, что пара была вместе несколько лет, до свадьбы дело так и не дошло. После расставания экс-возлюбленные сохранили общение ради общего ребенка и продолжили идти своими путями.

В последние годы личная жизнь Анастасии оставалась закрытой темой для обсуждения. Осенью прошлого года она впервые подтвердила, что находится в серьезных отношениях, отметив, что ее избранник знаком с сыном и давно присутствует в ее жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 12:30
Анастасия Решетова. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы
Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой

Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой
Джиган по-прежнему решает вопрос с разделом имущества после развода с супругой Оксаной. Если рэпер не сможет оспорить условия брачного договора, он будет вынужден передать своей бывшей жене имущество на сумму почти полмиллиарда рублей.

Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело

Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело
Агата Муцениеце активно борется с лишним весом после родов. Всего два месяца назад актриса стала мамой в третий раз. Теперь знаменитость работает над тем, чтобы вернуть свою фигуру в привычные рамки.

Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию

Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию
Конфликты на борту самолетов, кажется, никогда не потеряют своей актуальности. Часто они возникают из-за недопонимания между пассажирами и экипажем, особенно когда речь идет о знаменитостях.

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками
Врач-онколог Владимир Ивашков рассказал, как можно улучшить утреннюю рутину. Эксперт призвал россиян внедрить шесть полезных привычек, которые могут значительно повысить качество жизни и снизить риск различных заболеваний. Первая привычка, которую рекомендовал Ивашков, — это употребление стакана теплой воды натощак.

Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро

Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро
Певица Анна Семенович поделилась новостями о своем женихе Денисе Шреере, который находится в процессе развода с супругой. Артистка уверена, что этот этап уже близится к завершению.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 22/01Чтв"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова