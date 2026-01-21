"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае

Известный врач был вынужден прервать молчание, чтобы остановить масштабный обман, жертвой которого может стать каждый.



Доверие миллионов россиян к доктору Александру Мясникову стало настоящей золотой жилой для мошенников. Они запустили масштабную рекламную кампанию от его имени, используя самые современные технологии для обмана. Ситуация достигла такого предела, что известный врач не выдержал и записал гневное обращение, раскрыв всю схему аферы и назвав конкретные препараты, от которых стоит держаться как можно дальше.

"Я не знаю, что это такое": черный список от Мясникова

Главная приманка мошенников — это сомнительные БАДы, которые они продвигают с помощью поддельных видео, созданных искусственным интеллектом. В них "цифровой" Мясников уверенно и убедительно рекламирует то, о чем настоящий врач даже не слышал.

Вот список препаратов, которые, по словам доктора, покупать категорически нельзя:

Атерол

Тензактив

Различные средства от эректильной дисфункции, грибка, облысения и гипертонии.

"Я — доктор Александр Мясников — не рекламирую эти препараты и не знаю, что это такое", — эмоционально заявил врач, подчеркнув, что не имеет к этим "лекарствам" никакого отношения.

"Жулик — он и есть жулик": почему эти препараты опасны?

Александр Леонидович призывает не просто игнорировать рекламу, а полностью отказаться от покупки этих средств. Его аргумент прост и логичен.

"Если для продвижения производители идут на явный подлог (с использованием ИИ), то и качество названных препаратов вызывает сомнения. Жулик — он и есть жулик, он точно не будет заморачиваться качеством", — объясняет он.

Покупая такое средство, вы в лучшем случае приобретаете "пустышку", а в худшем — рискуете нанести серьезный вред своему здоровью.

Как отличить настоящего Мясникова от мошенников?

Чтобы раз и навсегда обезопасить людей, доктор дал несколько четких правил, которые помогут распознать обман.

Никаких платных консультаций. Настоящий Мясников никогда не предлагает платные консультации или "подарки" через социальные сети. Если вам пишут с таким предложением от его имени — это мошенники. "Жулики, сволочи!" — не сдерживает эмоций врач. Только один официальный канал. У доктора есть единственный верифицированный канал в Телеграм, отмеченный синей "звездочкой" и насчитывающий более 193 тысяч подписчиков. Все остальные — фейки. Настоящая реклама всегда помечена. Если на его канале и появляется реклама, она имеет официальную пометку и регистрацию. При этом сам Мясников подчеркивает, что рекомендует только то, в качестве чего уверен лично.

К слову, сам врач признался, что с удовольствием пьет Омегу-3, цикорий и кофе, в отличие от сомнительных препаратов, которые ему приписывают аферисты. Его главный совет остается неизменным: "Берегите здоровье".