Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Среда 21 января

08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова
Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья

58

Лариса Долина все-таки передав ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Теперь у певицы осталась лишь небольшая квартира в Лефортово и загородный дом в Подмосковье.

Как сообщает издание aif.ru, "хрущевка" в Лефортово, куда переедет артистка, не может соперничать с роскошными апартаментами в Хамовниках. В пятиэтажном доме 1961 года постройки, где расположена квартира Долиной, всего четыре подъезда, а ближайшее метро находится почти в двух километрах.

Соседи отмечают, что певица никогда не жила в этой квартире: лишь иногда можно было встретить ее дочь в подъезде. В последние месяцы о семье Долиной в доме практически никто не слышал — окна квартиры темные, а звонок отсутствует.

Передача ключей от квартиры Полине Лурье завершилась успешно. Покупательница уже готовится к ремонту. Лариса Долина подчеркнула, что она нашла новое место для жизни, однако место своего нового жилья не раскрыла.

Переезд из элитного жилья в обычную "хрущевку" вызывает у общественности множество вопросов. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с изменением приоритетов самой Долиной. Возможно, она решила упростить свою жизнь и сосредоточиться на более важных вещах, чем материальные блага. Тем не менее, для многих поклонников такой шаг выглядит неожиданным и даже шокирующим.

21 января 2026, 08:44
Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи

Ольга Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися совмещения карьеры и личной жизни. Певица заявила, что несмотря на плотный рабочий график, она намерена выделять время для своих родных.

Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ

В последние годы вопрос оплаты коммунальных услуг (ЖКУ) стал особенно актуальным для россиян. Многие сталкиваются с пропусками платежей. Парламентарий Александр Якубовский сообщил, что не стоит паниковать, если платеж за ЖКУ не был произведен вовремя.

Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование

Простые изменения в повседневных привычках могут оказать значительное влияние на продолжительность жизни. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine.

ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией

Мы привыкли видеть знакомые лица на экране, зная каждую морщинку и интонацию. Но будущее уже здесь: нейросети научились воссоздавать образы актеров с поразительной точностью.

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем

Олимпийский чемпион, ставший символом несгибаемой воли, рассказал о поиске нового себя и неожиданном увлечении, которое теперь занимает его мысли. Недавняя премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" стала настоящим событием, но самый эмоциональный момент вечера был связан не с виртуозным катанием.

