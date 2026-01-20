Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?

Советское кино могло бы выглядеть совершенно иначе. Многие сценарии на стадии обсуждения претерпели удивительные изменения, и первоначальные задумки часто оказывались далеки от финального результата.

Названия картин — это отдельная и интересная тема. Тот вариант, под которым фильм вошел в историю, зачастую был не первым.

Некоторые изначальные названия звучали настолько необычно, что сегодня трудно представить их на афишах. Редакторы и художественные советы работали не покладая рук, смягчая острые углы, корректируя акценты и предлагая новые трактовки.

1. Сценарий какой комедии изначально назвался "Кто есть кто"?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Чародеи"

В) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

2. Какому фильму подходит название "Тайна, покрытая лаком"?

А) "Ищите женщину"

Б) "Не может быть"

В) "Гостья из будущего"

3. Какой фильм изначально хотели выпустить под названием "Спасите гарем"?

А) "Кавказская пленница"

Б) "Белое солнце пустыни"

В) "Басмачи"

4. Какой из ныне культовых советских фильмов мог бы называться "Космическая пыль"?

А) "Солярис"

Б) "Москва-Кассиопея"

В) "Кин-дза-дза!"

5. "Несерьезные истории" — что это на самом деле?

А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Б) "Приключения итальянцев в России"

В) "Я шагаю по Москве"

Правильные ответы:

1. — В) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

2. — Б) "Не может быть"

3. — Б) "Белое солнце пустыни"

4. — В) "Кин-дза-дза!"

5. — А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"