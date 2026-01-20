Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Вторник 20 января

Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?

Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?
141

Советское кино могло бы выглядеть совершенно иначе. Многие сценарии на стадии обсуждения претерпели удивительные изменения, и первоначальные задумки часто оказывались далеки от финального результата.

Названия картин — это отдельная и интересная тема. Тот вариант, под которым фильм вошел в историю, зачастую был не первым.

Некоторые изначальные названия звучали настолько необычно, что сегодня трудно представить их на афишах. Редакторы и художественные советы работали не покладая рук, смягчая острые углы, корректируя акценты и предлагая новые трактовки.

1. Сценарий какой комедии изначально назвался "Кто есть кто"?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Чародеи"

В) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

2. Какому фильму подходит название "Тайна, покрытая лаком"?

А) "Ищите женщину"

Б) "Не может быть"

В) "Гостья из будущего"

3. Какой фильм изначально хотели выпустить под названием "Спасите гарем"?

А) "Кавказская пленница"

Б) "Белое солнце пустыни"

В) "Басмачи"

4. Какой из ныне культовых советских фильмов мог бы называться "Космическая пыль"?

А) "Солярис"

Б) "Москва-Кассиопея"

В) "Кин-дза-дза!"

5. "Несерьезные истории" — что это на самом деле?

А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Б) "Приключения итальянцев в России"

В) "Я шагаю по Москве"

Правильные ответы:

1. — В) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

2. — Б) "Не может быть"

3. — Б) "Белое солнце пустыни"

4. — В) "Кин-дза-дза!"

5. — А) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

20 января 2026, 14:48
Кадр из советского фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)
Дни.ру✓ Надежный источник

Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников

Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников
Недавнее обращение известного юмориста к своей аудитории вызвало совсем не ту реакцию, на которую он, возможно, рассчитывал. Максим Галкин*, который скоро отметит свое 50-летие, регулярно выходит на связь с подписчиками в социальных сетях.

У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец

У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец
Актер Илья Глинников, известный широкой аудитории благодаря роли Глеба Романенко в популярном сериале "Интерны", стал отцом. Примечательно, что у артиста родился первенец в 40 лет. Актер поделился трогательным фото, на котором держит на руках своего новорожденного сына.

Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой

Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой
Педиатр Алена Сергеева развеяла распространенный миф о том, что простуда и другие респираторные заболевания связаны с холодной погодой. Врач убеждена, что основными возбудителями таких инфекций являются вирусы и бактерии, а не низкие температуры или пребывание на улице в мороз.

Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?

Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит?
Виктория Боня вновь вынуждена отбиваться от критиков. Ведущую обвинили в том, что она увеличила ягодицы с помощью пластической операции. В ответ на эти слухи Боня сделала заявление, которое вызвало широкий резонанс среди ее подписчиков и поклонников.

Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года

Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года
Жительница Сан-Диего, Брук поделилась своим опытом отношений с мужчиной, который старше ее на 22 года. Американка объяснила, почему считает, что женщинам стоит рассмотреть возможность выбора партнеров постарше.

Выбор читателей

