"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье

В истории с элитной недвижимостью в Хамовниках наступил неожиданный поворот сразу после того, как судебные приставы поставили в деле финальную точку.



Громкое выселение народной артистки России Ларисы Долиной из проданной квартиры завершилось. Ключи от апартаментов уже переданы их законной владелице — Полине Лурье. Однако, вопреки ожиданиям, новая хозяйка не спешит праздновать новоселье и перевозить свои вещи в дом, который был предметом долгих судебных споров. Адвокат Лурье в беседе с корреспондентом Super раскрыла истинные намерения своей клиентки.

Ремонт вместо переезда

Оказалось, что сразу после получения доступа к жилью Полина Лурье не планирует там жить. Представитель владелицы пояснила, что в ближайшее время квартира превратится в строительную площадку.

"Она вещи не будет перевозить, она будет делать там ремонт", — заявила адвокат.

Это решение кажется вполне логичным, учитывая, что квартира досталась новой хозяйке не пустой, а со всей мебелью и обстановкой, которая ранее принадлежала певице. Видимо, Лурье хочет полностью изменить атмосферу пространства, чтобы ничего не напоминало о прежних владельцах и скандальной истории покупки.

Вскрытие дверей и отъезд звезды

Адвокат также отметила, что не уверена, поедет ли сама Полина Лурье в ближайшее время лично осматривать свои владения. Юрист подчеркнула, что уже провела тщательный осмотр помещения самостоятельно, убедившись, что все в порядке.

Напомним, что срок добровольного выселения Ларисы Долиной истек 19 января. Ситуация осложнилась тем, что сама артистка в этот момент находилась за границей. Из-за отсутствия певицы для вскрытия дверей пришлось привлекать судебных приставов, которые обеспечили доступ в квартиру. Теперь, когда все формальности соблюдены, история с "квартирой раздора" переходит в стадию тихого ремонта, вдали от камер и судебных исков.