Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Понедельник 19 января

19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ
"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье

"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье
155

В истории с элитной недвижимостью в Хамовниках наступил неожиданный поворот сразу после того, как судебные приставы поставили в деле финальную точку.

Громкое выселение народной артистки России Ларисы Долиной из проданной квартиры завершилось. Ключи от апартаментов уже переданы их законной владелице — Полине Лурье. Однако, вопреки ожиданиям, новая хозяйка не спешит праздновать новоселье и перевозить свои вещи в дом, который был предметом долгих судебных споров. Адвокат Лурье в беседе с корреспондентом Super раскрыла истинные намерения своей клиентки.

Ремонт вместо переезда

Оказалось, что сразу после получения доступа к жилью Полина Лурье не планирует там жить. Представитель владелицы пояснила, что в ближайшее время квартира превратится в строительную площадку.

"Она вещи не будет перевозить, она будет делать там ремонт", — заявила адвокат.

Это решение кажется вполне логичным, учитывая, что квартира досталась новой хозяйке не пустой, а со всей мебелью и обстановкой, которая ранее принадлежала певице. Видимо, Лурье хочет полностью изменить атмосферу пространства, чтобы ничего не напоминало о прежних владельцах и скандальной истории покупки.

Вскрытие дверей и отъезд звезды

Адвокат также отметила, что не уверена, поедет ли сама Полина Лурье в ближайшее время лично осматривать свои владения. Юрист подчеркнула, что уже провела тщательный осмотр помещения самостоятельно, убедившись, что все в порядке.

Напомним, что срок добровольного выселения Ларисы Долиной истек 19 января. Ситуация осложнилась тем, что сама артистка в этот момент находилась за границей. Из-за отсутствия певицы для вскрытия дверей пришлось привлекать судебных приставов, которые обеспечили доступ в квартиру. Теперь, когда все формальности соблюдены, история с "квартирой раздора" переходит в стадию тихого ремонта, вдали от камер и судебных исков.

19 января 2026, 19:23
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

