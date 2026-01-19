Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Понедельник 19 января

Понедельник 19 января

08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника
"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад

"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад
36

Полина Диброва продолжает рефлексировать о своем прошлом. Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва намекнула на то, что мысли о разводе посещали ее еще десять лет назад.

В своих социальных сетях она откровенно рассказала о судьбоносном 2016-м годе, который стал для нее отправной точкой в жизни. Полина описала этот год как "трамплинный и роковой", отметив, что именно в это время произошло множество значительных изменений.

Полина также показала архивные фотографии, на которых запечатлены моменты из ее жизни с Дмитрием и их тремя детьми. На первый взгляд, семья казалась идеальной, однако за кулисами скрывались серьезные проблемы.

Полина призналась, что в браке стремилась к самореализации, тогда как Дмитрий предпочитал, чтобы она сосредоточилась на домашних делах и заботе о детях. Первоначально такой подход ее устраивал, но со временем она поняла, что хочет заниматься чем-то более значимым для себя.

Именно в этот период у Полины возникла идея создать женский клуб, который стал не только местом общения для женщин, но и источником дохода для самой Дибровой. Она отметила, что финансовые трудности в семье стали стимулом для создания собственного дела. "Я понимала, что у нас трое сыновей, и мне нужно было обеспечить себя на случай непредвиденных обстоятельств", — сообщила знаемнитость.

Полина вспомнила, что к моменту развода ее собственный заработок уже позволял ей содержать себя и детей. Она заверила, что никогда не стремилась перетягивать одеяло на себя и всегда уважала своего мужа как главу семьи. Полина считает, что деньги для нее не были главным мотивом в отношениях.

"Я не умею просить деньги у мужчины. Для меня важно было быть с человеком, который умный и успешный", — поведала звезда.

Стоит отметить, что Полина вышла замуж за Дмитрия в 19 лет. Тогда между ними была значительная разница в возрасте — 30 лет. Этот факт порождал множество слухов и обвинений в меркантильности с ее стороны. Однако сама Полина уверяет, что деньги никогда не были главной целью ее жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 08:55
Полина Диброва. Кадр: Rutube-канал "FAMETIME TV"
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог

Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог
В зимний период многие россияне сталкиваются с проблемой недостаточного отопления в своих квартирах. Эколог Ольга Лакустова предложила интересное решение, которое может помочь улучшить комфорт в доме без значительных затрат на электроэнергию.

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления

Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о продукте, который может помочь россиянам в борьбе с высоким артериальным давлением. Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка обладает уникальными свойствами, способствующими снижению давления.

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги

Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги
Вопрос оплаты коммунальных услуг всегда вызывает много споров вопросов – многие ищут способы оптимизировать свои расходы. Юрист Шамиль Султанов объяснил, что некоторые услуги в платежках можно не оплачивать, если они не являются обязательными. Одной из таких услуг является радиоточка, которая часто включается в счета как услуга связи.

Известный продюсер назвал самого богатого певца России

Известный продюсер назвал самого богатого певца России
Прошлым летом на одном из концертов диктор Владимир Березин неожиданно назвал Юрия Антонова самым богатым артистом России. Сам певец поспешил опровергнуть данное утверждение, заявив, что не согласен с такой характеристикой. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему действительно считает Антова одним из самых обеспеченных артистов страны.

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника
После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус находится под пристальным взором общественности. Светские обозреватели пытаются выяснить, кто стал новым избранником актрисы. Недавно звезда сериала "Интерны" поделилась свежими фотографиями с отдыха на Бали.

