Пятница 16 января

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
279

Знаменитая артистка столкнулась с неожиданным юридическим препятствием, которое полностью изменило ее планы при выезде из элитного жилья в центре Москвы.

Верховный суд еще 16 декабря прошлого года поставил точку в громком "квартирном деле" Ларисы Долиной. Жалоба покупательницы Полины Лурье была удовлетворена, а все предыдущие решения отменены. Это означает, что народная артистка России обязана освободить помещение и передать его новой владелице. Однако процесс переезда оказался куда более болезненным, чем можно было представить.

Пустые фургоны и платья на стойках

Пока сама Лариса Александровна находится в Абу-Даби, у ее дома в Ксеньинском переулке кипит работа. Певица отдыхает в роскошном пятизвездочном отеле, где стоимость проживания достигает миллиона рублей за ночь, но в это время в Москве грузчики активно выносят ее вещи. Журналисты, дежурящие у девятиэтажки, заметили любопытную деталь: в машины грузят только личные предметы.

Среди вещей, покидающих квартиру, были замечены стойки с концертными платьями, многочисленные картины и коробки с посудой. Казалось бы, обычный переезд, если бы не одно странное обстоятельство. Из подъезда не вынесли ни одного крупного предмета мебели, хотя квартира должна быть полностью освобождена. Но почему же любимые диваны и шкафы звезды остались на своих местах?

Ловушка в договоре купли-продажи

Как выяснилось, забрать с собой обстановку артистка просто не имеет права. Когда под влиянием мошенников исполнительница хита "Погода в доме" подписывала документы о продаже, она не учла один важный нюанс. Квартира была продана вместе со всем наполнением, и теперь это имущество официально принадлежит другому человеку.

"Это уже не ваше добро", — именно так объяснили ситуацию юристы, когда встал вопрос о вывозе мебели.

В договоре купли-продажи обнаружилась целая таблица с перечнем вещей, которые должны остаться в распоряжении новой хозяйки.

В список вошли:

  • сантехника и встроенное оборудование;
  • шкафы, кровати и диваны;
  • столы, стулья и другие предметы интерьера.

Долина смогла исключить из этого списка лишь самое дорогое для сердца музыканта. По словам адвоката покупательницы, певица заберет только свой концертный рояль и специальный стул к нему. Все остальное имущество теперь законно принадлежит Полине Лурье. Однако на этом трудности для звезды не заканчиваются.

Последний срок и ключи от дома

Несмотря на решение суда, новая владелица до сих пор не может въехать в свои апартаменты. Артистка сразу предупредила, что не отдаст ключи раньше 20 января. Лариса Александровна сейчас полностью сосредоточена на отдыхе с дочкой и внучкой, и рабочие моменты старается решать дистанционно.

Тем не менее, время стремительно истекает. Сразу после возвращения из Эмиратов певице придется окончательно расстаться с квартирой, которая принесла ей столько хлопот. Соседи и журналисты продолжают следить за ситуацией, гадая, успеет ли артистка завершить все формальности до назначенной даты или финал этой истории преподнесет новые сюрпризы.

16 января 2026, 11:13
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Лариса Александровна Долина

