Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки

Мировые звезды официально объявили дату своего воссоединения, которая станет началом самого масштабного приключения в их карьере.



После долгого перерыва, связанного с прохождением военной службы, все семь участников группы BTS официально возвращаются к совместной деятельности. Как сообщает Клео.ру, коллектив анонсировал грандиозный мировой тур, который обещает стать крупнейшим гастрольным проектом в истории K-pop. Поклонники, затаив дыхание, ждали этого момента несколько лет, и теперь масштаб их возвращения сравнивают с самыми громкими музыкальными событиями современности.

Старт в полночь и ажиотаж на четырех континентах

Расписание будущего тура появилось на фан-платформе Weverse ровно в полночь 14 января, мгновенно вызвав волну обсуждений по всему миру. Путешествие группы начнется 9 апреля 2026 года в Южной Корее и охватит 34 города на четырех континентах. Всего запланировано рекордные 79 ночей — именно столько концертов дадут артисты в рамках своего нового мирового турне.

Особое внимание фанатов приковано к выступлениям в Пусане, которые намечены на июнь. Эти даты выбраны неслучайно: концерты пройдут в день дебюта группы, что придает им особый символизм. Для участников коллектива Чимина и Чонгука это будет долгожданная встреча с родиной, но основные сюрпризы ждут зрителей на стадионах, где раньше выступали лишь единицы.

Захват крупнейших арен и эффект полного присутствия

В рамках тура BTS планируют покорить площадки, которые до этого были под силу только легендам мирового рока и поп-музыки. Например, они выступят на стадионе Стэнфордского университета, где ранее давали сольные концерты лишь британцы из Coldplay. Группа также станет первым K-pop-коллективом, который соберет многотысячные трибуны на AT&T Stadium в Техасе.

Техническая сторона шоу обещает быть не менее впечатляющей:

360-градусная сцена: позволит зрителям на любой трибуне почувствовать себя в центре событий.

Новые локации: первые в истории сольные шоу группы пройдут в Мадриде и Брюсселе.

Масштабные продажи: Billboard оценивает возможную прибыль от тура более чем в миллиард долларов.

Такие финансовые показатели включают в себя не только билеты, но и продажи мерча, а также специальные проекты. Однако, прежде чем фанаты увидят своих кумиров на сцене, их ждет еще одно важное событие, которое раскроет новую философию группы.

Новый альбом как символ взросления

Перед началом грандиозных гастролей BTS выпустят свежую пластинку, релиз которой намечен на 20 марта. Хотя название альбома пока держится в строгом секрете, уже известно, что в него войдут 14 новых треков. Концепция альбома описывается как символ нового этапа жизни после переосмысления и взросления всех участников.

Для поклонников это станет возможностью услышать, как изменилось звучание группы за время перерыва. Финальная точка тура будет поставлена 14 марта 2027 года на Филиппинах. Согласно информации Клео.ру, этот проект станет не просто серией концертов, а настоящим заявлением о том, что BTS готовы снова доминировать на мировой сцене, предлагая слушателям нечто большее, чем просто музыку.