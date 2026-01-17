48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Суббота 17 января

10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире

48 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире
2

Наверное, у каждого в жизни бывает свой единственный четверг – день, когда все сводится к главному экзамену, проверке на жизненных дорогах.

Этот день становится поворотной точкой, моментом истины, когда мы сталкиваемся с последствиями своих выборов. И только от нас зависит, насколько чистым и искренним он будет. Это экзамен, который невозможно пересдать завтра, и именно поэтому его важность нельзя переоценить.

Советский фильм "В четверг и больше никогда", вышедший на экраны 17 января 1978 года, погружает зрителя в атмосферу глубокой меланхолии, но в этой щемящей грусти скрыто множество слоев — прозрачная родниковая вода и очищающий огонь режиссерского сочувствия.

Олег Даль воплощает на экране образ человека, который, несмотря на свои слабости и ошибки, вызывает симпатию и сопереживание. Его органичность и естественность делают каждую сцену живой и запоминающейся.

Кадр из советского фильма "В четверг и больше никогда" (1978)

Каждое действие в фильме пронизано этой органикой — от сдержанной красоты природы заповедника до сложных и многогранных отношений между персонажами. Их реакции, диалоги и ответы на вопросы наполнены скрытым смыслом, который требует внимательного восприятия. Каждое слово может открыть новую грань понимания, поднять вопросы о человеческой природе, о том, как мы относимся к окружающему миру.

Фраза "И Ангелу Лаодикийской церкви напиши", произнесенная почти случайно, становится символом обращения режиссера к зрителям. Она напоминает о том, что Апокалипсис уже у дверей, но мы продолжаем жить в своем привычном ритме: едим, пьем, охотимся. Эта неосознанная слепота к реальности подчеркивает важность осознания своей ответственности перед природой и людьми.

Интонация фильма Эфроса грустна, но не безнадежна. Она приглашает зрителей задуматься о том, как мы выстраиваем свою жизнь и какие последствия это может иметь. В какой прекрасный заповедник могла бы превратиться наша жизнь, если бы не наша безответственность и эгоизм? Эти вопросы становятся особенно актуальными на фоне современных театральных и кинематографических постановок, которые часто кажутся искусственными и надуманными.

Сравнение с Пушкиным становится уместным: как трудно увидеть истинную красоту и глубину в поверхностных интерпретациях. Эфрос создает мир, в котором каждая деталь имеет значение, каждая эмоция — весомость. Его фильм становится не просто историей о жизни, а настоящей философией существования, призывом к размышлению о нашем месте в мире и о том, как мы можем изменить его к лучшему.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2026, 12:23
Кадр из советского фильма "В четверг и больше никогда" (1978)
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты
Клава Кока приоткрыла завесу над непростыми моментами своей карьеры. Звезда российской музыкальной сцены пришла на шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?". Певица рассказала о том, как ей неоднократно предлагали интимные отношения с продюсерами и другими влиятельными людьми в обмен на продвижение и успех в музыкальной индустрии.

Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ

Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ
Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что определенный образ жизни заставляет наш главный орган выглядеть на снимках гораздо свежее его фактического возраста. Каждому из нас хотелось бы сохранить ясность ума до глубокой старости, но мало кто знает, что мозг может стареть медленнее, чем остальное тело.

Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны

Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны
Многие из нас покупают эти продукты каждый день, даже не подозревая, какую цену придется заплатить организму через несколько лет. Французские ученые решили выяснить, насколько серьезно пищевые консерванты влияют на наше долголетие.

Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью

Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью
В народном календаре 17 января называют днем Зосимы Пчельника. В народе этот период известен прежде всего как время окончания Святок и канун Крещенского сочельника.

Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями

Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями
В Советском Союзе спорт имел особое значение и был неотъемлемой частью жизни граждан. Это была массовая физическая культура, охватывающая все слои населения.

Выбор читателей

15/01ЧтвКовальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 15/01ЧтвИзвестие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 16/01Птн"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 16/01ПтнКак победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 15/01Чтв"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 16/01ПтнЕще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа