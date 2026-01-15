"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 15 января

12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент
"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге

"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге
2

Поклонники, которые планировали провести вечер в компании народной артистки, столкнулись с неожиданной отменой выступления, вызвавшей бурю ядовитых комментариев в интернете.

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 25 февраля, внезапно сменил дату. Пресс-служба БКЗ "Октябрьский" лаконично сообщила, что долгожданное шоу переносится на 15 ноября 2026 года. Хотя организаторы уверяют, что билеты остаются действительными, такая огромная пауза почти в девять месяцев заставила людей искать скрытые мотивы этого решения.

Когда залы остаются пустыми

Официальные причины переноса пока не разглашаются, но за кулисами шоу-бизнеса вовсю обсуждают возможный финансовый провал. Недавно стало известно, что на первый московский концерт Долиной в 2026 году было продано всего 20% билетов. Похоже, что и в северной столице ситуация оказалась не лучше, и организаторы просто решили не рисковать, выходя к полупустому залу.

Многие связывают такое резкое падение интереса к творчеству звезды с недавним квартирным скандалом, который сильно ударил по ее имиджу. Но настоящая буря разыгралась не в театральных кассах, а в обсуждениях под новостью об отмене.

"Отпетая мошенница" и "Ведьма"

Так в сети отреагировали на перенос концерта пользователи, которые больше не готовы поддерживать артистку рублем. Люди припоминают ей все: от запутанных судебных разбирательств до манеры исполнения. Градус негодования зашкаливает, и многие считают, что за девять месяцев "отмыться" от шлейфа скандалов певице не удастся.

"Народ не обманешь, Долина с душком теперь, зашквариться никто не хочет, купив билет", — пишут разгневанные комментаторы.

Некоторые и вовсе предлагают артистке начать будущее выступление с публичного покаяния за историю с проданной квартирой. Публика уверена, что звезда просто надеется на короткую память людей, но народный гнев оказался гораздо крепче, чем она ожидала.

Крах репутации или временная пауза?

Ситуация вокруг народной артистки напоминает эффект домино: один громкий скандал потянул за собой отмены выступлений и серьезные финансовые потери. В сети звучат ироничные предложения написать "жалостную песню" на тему выселения, чтобы вызвать сочувствие у аудитории, но большинство настроено крайне категорично и даже агрессивно.

"Если ты плюнешь на народ — он утрется, но если народ плюнет в тебя — ты утонешь", — напоминают пользователи старую истину.

Пока Лариса Долина хранит молчание, ее потенциальные зрители массово сдают билеты, не желая иметь ничего общего с "охамевшей" знаменитостью. Хватит ли ей времени до ноября 2026 года, чтобы вернуть утраченную любовь публики, или этот перенос станет началом финала ее большой карьеры?

15 января 2026, 12:41
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
