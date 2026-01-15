"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге

Поклонники, которые планировали провести вечер в компании народной артистки, столкнулись с неожиданной отменой выступления, вызвавшей бурю ядовитых комментариев в интернете.



Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 25 февраля, внезапно сменил дату. Пресс-служба БКЗ "Октябрьский" лаконично сообщила, что долгожданное шоу переносится на 15 ноября 2026 года. Хотя организаторы уверяют, что билеты остаются действительными, такая огромная пауза почти в девять месяцев заставила людей искать скрытые мотивы этого решения.

Когда залы остаются пустыми

Официальные причины переноса пока не разглашаются, но за кулисами шоу-бизнеса вовсю обсуждают возможный финансовый провал. Недавно стало известно, что на первый московский концерт Долиной в 2026 году было продано всего 20% билетов. Похоже, что и в северной столице ситуация оказалась не лучше, и организаторы просто решили не рисковать, выходя к полупустому залу.

Многие связывают такое резкое падение интереса к творчеству звезды с недавним квартирным скандалом, который сильно ударил по ее имиджу. Но настоящая буря разыгралась не в театральных кассах, а в обсуждениях под новостью об отмене.

"Отпетая мошенница" и "Ведьма"

Так в сети отреагировали на перенос концерта пользователи, которые больше не готовы поддерживать артистку рублем. Люди припоминают ей все: от запутанных судебных разбирательств до манеры исполнения. Градус негодования зашкаливает, и многие считают, что за девять месяцев "отмыться" от шлейфа скандалов певице не удастся.

"Народ не обманешь, Долина с душком теперь, зашквариться никто не хочет, купив билет", — пишут разгневанные комментаторы.

Некоторые и вовсе предлагают артистке начать будущее выступление с публичного покаяния за историю с проданной квартирой. Публика уверена, что звезда просто надеется на короткую память людей, но народный гнев оказался гораздо крепче, чем она ожидала.

Крах репутации или временная пауза?

Ситуация вокруг народной артистки напоминает эффект домино: один громкий скандал потянул за собой отмены выступлений и серьезные финансовые потери. В сети звучат ироничные предложения написать "жалостную песню" на тему выселения, чтобы вызвать сочувствие у аудитории, но большинство настроено крайне категорично и даже агрессивно.

"Если ты плюнешь на народ — он утрется, но если народ плюнет в тебя — ты утонешь", — напоминают пользователи старую истину.

Пока Лариса Долина хранит молчание, ее потенциальные зрители массово сдают билеты, не желая иметь ничего общего с "охамевшей" знаменитостью. Хватит ли ей времени до ноября 2026 года, чтобы вернуть утраченную любовь публики, или этот перенос станет началом финала ее большой карьеры?