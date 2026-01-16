Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 16 января

15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов

Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов
194

В ноябре дочери известного российского артиста Филиппа Киркорова исполнилось 14 лет. Казалось бы, это должно было стать радостным событием.

Однако реакции самой именинницы на подарки и атмосферу праздника вызвали множество вопросов и обсуждений. Алла выглядела крайне безучастной, что привлекло внимание пользователей интернета и журналистов.

Присутствовавший на празднике телеведущий Андрей Малахов попытался объяснить поведение девочки. По его словам, дело не в том, что Алла-Виктория избалована или не ценит подарки, а в том, что она оказалась среди взрослых людей — коллег и друзей своего отца. Малахов отметил, что девочка явно ожидала более молодежной компании, где она могла бы почувствовать себя комфортно и весело провести время с ровесниками.

Среди подарков, которые Алла получила на своем дне рождения, были дорогие вещи от известных брендов: сумка от Saint Barth и термос от Dior, которые вручила продюсер Яна Рудковская. Однако реакция девочки на эти презенты стала предметом насмешек в сети.

Многие комментаторы отметили, что такие подарки не соответствуют интересам и потребностям подростка. Они подшучивали над Рудковской, чей выбор был неуместен.

Андрей Малахов добавил, что атмосфера вечеринки не располагала к радост. "Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечанию дня рождения среди скуфов и взрослых друзей папы", — рассказал он. По его мнению, девочка ждала празднования с друзьями-сверстниками, где могла бы чувствовать себя более естественно и весело.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, включая Аллу-Викторию и ее младшего брата Мартина-Кристина. Оба ребенка обучались в школе в Объединенных Арабских Эмиратах. В сентябре 2025 года они вернулись в Россию.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 15:48
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа

Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар

"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар
Известная артистка откровенно рассказала о чрезвычайном происшествии, которое едва не обернулось большой трагедией для всей ее семьи. Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, стала гостьей шоу Ильи Соболева "Токсики".

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа
Проверка документов на элитную недвижимость в Подмосковье завершилась вердиктом, который заставит артиста открыть двери своего поместья для посторонних людей. Филипп Киркоров оказался в центре громкого скандала, связанного с его усадьбой в Красногорске.

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма
Ученые обнаружили, что процесс увядания можно не только замедлить, но и повернуть вспять, изменив лишь одну деталь в своем ежедневном расписании. Многие привыкли считать, что возрастные изменения — это неизбежный процесс, с которым остается только смириться.

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
Знаменитая артистка столкнулась с неожиданным юридическим препятствием, которое полностью изменило ее планы при выезде из элитного жилья в центре Москвы. Верховный суд еще 16 декабря прошлого года поставил точку в громком "квартирном деле" Ларисы Долиной.

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа
Одна неосторожная публикация в социальных сетях обернулась для популярного медика серьезными судебными разбирательствами. Ксения Бородина известна своей готовностью жестко отстаивать личные границы.

Выбор читателей

15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 14/01СрдПолучит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 15/01ЧтвКовальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 15/01ЧтвИзвестие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 15/01Чтв"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге