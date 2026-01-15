Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 15 января

14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом

Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом
139

Популярная артистка решила оригинально поблагодарить поклонников, находясь в компании молодого спутника на райских островах.

Анастасия Волочкова по сложившейся традиции проводит начало года на Мальдивах. Для балерины это уже 28-й визит на острова за последние 14 лет, и она признается, что именно здесь находит истинное умиротворение. Однако в этот раз внимание публики приковано не только к пейзажам, но и к человеку, который сопровождает звезду в этой поездке.

Океан, загар и таинственный спутник

Анастасия отдыхает не одна, а в компании своего партнера по шоу "Одержимость" Марчела. О молодом человеке известно немного: он значительно моложе балерины и воспитывает двоих детей. Что именно связывает артистов, кроме совместной работы, пока остается загадкой.

Сама Волочкова старается выставлять в сети подчеркнуто целомудренные кадры с Марчелом. Но когда дело доходит до одиночных снимков, балерина дает волю чувствам и демонстрирует свою форму во всей красе. Один из таких кадров вызвал настоящий шквал комментариев, ведь на нем балерина предстала в весьма неоднозначной позе.

Почему балерина оказалась на коленях

В своем официальном телеграм-канале Анастасия опубликовала снимок, который мгновенно разлетелся по СМИ. На фото практически полностью оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом, представ в ярком миниатюрном купальнике прямо в лазурной воде. Артистка замерла в этой позе, демонстрируя результаты ежедневных тренировок.

Анастасия Волочкова. Фото: Telegram / @volochkova_anastasiya

"На Мальдивах я нахожу свое умиротворение. Это отдых души и тела в красоте. Загар прилипает... Форму и стройность поддерживаю", — сообщила подписчикам звезда.

Она подчеркнула, что Мальдивы для нее — это не просто курорт, а место силы, где она готовится к важнейшему событию в своей жизни. Но хватит ли ей этого отдыха, чтобы удивить публику в Москве?

Главный праздник уже на пороге

Уже 20 января Анастасии Волочковой исполнится 50 лет. Несмотря на солидную цифру, балерина находится в прекрасной форме и не собирается бросать балетный станок. Она активно готовится к юбилейному концерту и ведет максимально активный образ жизни даже в отпуске.

Артистка напомнила, что после завершения профессиональной карьеры в театре она продолжает давать благотворительные танцевальные концерты. Волочкова уверена: возраст — это лишь цифра, если душа молода, а тело привыкло к нагрузкам. Поклонники с нетерпением ждут ее возвращения с островов, гадая, какими еще откровениями поделится звезда в преддверии своего праздника.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2026, 14:12
Настасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановс
Telegram @volochkova_anastasiya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки

Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки
Мировые звезды официально объявили дату своего воссоединения, которая станет началом самого масштабного приключения в их карьере. После долгого перерыва, связанного с прохождением военной службы, все семь участников группы BTS официально возвращаются к совместной деятельности.

"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге

"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге
Поклонники, которые планировали провести вечер в компании народной артистки, столкнулись с неожиданной отменой выступления, вызвавшей бурю ядовитых комментариев в интернете. Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 25 февраля, внезапно сменил дату.

Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться

Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться
Один из представителей зодиакального круга в ближайшие дни столкнется с ситуацией, которая заставит его окончательно перестать сомневаться в собственной проницательности. Конец января для Тельца станет месяцем, когда долгие размышления и внутренние наблюдения вдруг находят свое подтверждение, вызывая настоящий шок от неоспоримой правды.

"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни

"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни
Известный певец поделился своими переживаниями по поводу того, как современная аудитория оценивает его свежее творчество. Юрий Лоза выпустил новую композицию, но вместо однозначной реакции столкнулся с трудностями перевода.

Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках

Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках
Многие даже не подозревают, как одно неверное решение относительно своего здоровья может навсегда изменить их будущее. Вопрос о том, нужно ли снижать холестерин с помощью лекарств, давно превратился в предмет горячих споров.

Выбор читателей

14/01СрдПуть к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 13/01ВтрСтолкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 14/01СрдСуд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01Срд"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее