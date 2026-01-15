Популярная артистка решила оригинально поблагодарить поклонников, находясь в компании молодого спутника на райских островах.

Анастасия Волочкова по сложившейся традиции проводит начало года на Мальдивах. Для балерины это уже 28-й визит на острова за последние 14 лет, и она признается, что именно здесь находит истинное умиротворение. Однако в этот раз внимание публики приковано не только к пейзажам, но и к человеку, который сопровождает звезду в этой поездке.

Океан, загар и таинственный спутник

Анастасия отдыхает не одна, а в компании своего партнера по шоу "Одержимость" Марчела. О молодом человеке известно немного: он значительно моложе балерины и воспитывает двоих детей. Что именно связывает артистов, кроме совместной работы, пока остается загадкой.

Сама Волочкова старается выставлять в сети подчеркнуто целомудренные кадры с Марчелом. Но когда дело доходит до одиночных снимков, балерина дает волю чувствам и демонстрирует свою форму во всей красе. Один из таких кадров вызвал настоящий шквал комментариев, ведь на нем балерина предстала в весьма неоднозначной позе.

Почему балерина оказалась на коленях

В своем официальном телеграм-канале Анастасия опубликовала снимок, который мгновенно разлетелся по СМИ. На фото практически полностью оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом, представ в ярком миниатюрном купальнике прямо в лазурной воде. Артистка замерла в этой позе, демонстрируя результаты ежедневных тренировок.

"На Мальдивах я нахожу свое умиротворение. Это отдых души и тела в красоте. Загар прилипает... Форму и стройность поддерживаю", — сообщила подписчикам звезда.

Она подчеркнула, что Мальдивы для нее — это не просто курорт, а место силы, где она готовится к важнейшему событию в своей жизни. Но хватит ли ей этого отдыха, чтобы удивить публику в Москве?

Главный праздник уже на пороге

Уже 20 января Анастасии Волочковой исполнится 50 лет. Несмотря на солидную цифру, балерина находится в прекрасной форме и не собирается бросать балетный станок. Она активно готовится к юбилейному концерту и ведет максимально активный образ жизни даже в отпуске.

Артистка напомнила, что после завершения профессиональной карьеры в театре она продолжает давать благотворительные танцевальные концерты. Волочкова уверена: возраст — это лишь цифра, если душа молода, а тело привыкло к нагрузкам. Поклонники с нетерпением ждут ее возвращения с островов, гадая, какими еще откровениями поделится звезда в преддверии своего праздника.