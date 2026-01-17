Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью

Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью
159

В народном календаре 17 января называют днем Зосимы Пчельника.

В народе этот период известен прежде всего как время окончания Святок и канун Крещенского сочельника. Наши предки верили, что именно в эти сутки грань между мирами становится максимально тонкой, а нечистая сила, чувствуя свой скорый уход, старается напоследок навредить людям как можно сильнее. Чтобы не стать случайной жертвой, существовал целый свод строгих правил.

Опасное изгнание нечисти

Считалось, что 17 января — это время, когда злые духи особенно активны и агрессивны. По легенде, они понимают, что после освящения воды на Крещение им придется вернуться в свои миры, поэтому ищут любой повод, чтобы зацепиться за человеческое жилье. Главная опасность подстерегала тех, кто не умел вовремя замолчать.

Наши предки были уверены: в этот день категорически нельзя упоминать в разговоре нечистую силу, черта или бесов. Считалось, что одна запретная фраза или даже случайно брошенное слово-паразит может быть воспринято злым духом как приглашение остаться. Упомянув нечисть, человек буквально привязывал ее к себе или своему дому, навлекая беду на всю семью. Но слова были не единственным способом потерять удачу.

Почему зеркала и ножницы лучше отложить

Мистическая природа дня накладывала запрет на любые манипуляции с внешностью. Считалось, что 17 января нельзя стричь волосы или ногти. Люди верили, что вместе с отрезанными волосами можно "состричь" свою судьбу или сократить годы жизни. Волосы в это время воспринимались как связующее звено с защитными силами, и нарушать эту связь было крайне опасно.

Особое внимание уделяли зеркалам. В день Зосимы Пчельника старались лишний раз не смотреть на свое отражение, особенно после заката. Зеркало считалось порталом, через который ослабленная нечисть могла вытянуть жизненную энергию из человека. Существовали и другие бытовые табу, которые старались соблюдать неукоснительно.

Чего еще стоит избегать в канун сочельника

Чтобы не отдать свое благополучие в чужие руки, в этот день придерживались следующих ограничений:

Что нельзя делатьК чему это может привести
Выносить что-то из домаМожно случайно отдать семейный достаток
Ссориться и сквернословитьНегатив вернется в десятикратном размере
Отправляться в дальний путьДорога может быть опасной из-за путаницы

Также 17 января не рекомендовалось начинать новые важные дела. Считалось, что "чертовщина", витающая в воздухе, обязательно все запутает, и результат будет прямо противоположным ожиданиям. Лучше было посвятить время дому и подготовке к предстоящему празднику Крещения. Но как же привлечь в свою жизнь что-то хорошее?

Магия меда и знаки природы

Несмотря на обилие запретов, день Зосимы Пчельника давал шанс укрепить здоровье. Главным символом праздника был мед. Считалось, что если съесть хотя бы ложку этого лакомства, можно на весь год защитить себя от болезней. Пчеловоды в этот день проводили специальные обряды, чтобы летом пчелы принесли много урожая.

Погода на 17 января тоже могла многое рассказать о будущем. Если на небе была полная луна при чистом небе — ждали сильного половодья весной. А вот если на деревьях лежал густой иней, это считалось добрым знаком: значит, лето будет ягодным и грибным. Внимательное наблюдение за природой помогало нашим предкам сохранять спокойствие и уверенность даже в такие непростые и таинственные дни.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2026, 00:19
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

