Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование

В истории с квартирным вопросом знаменитой певицы поставлена точка, которая требует от нее немедленных действий.



Судебные разбирательства вокруг элитной недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной перешли в стадию принудительного исполнения. В базе Федеральной службы судебных приставов появились официальные данные о начале производства, которое напрямую касается жилья певицы в престижном районе московских Хамовников. Теперь решение суда должно быть исполнено в кратчайшие сроки, что ставит звезду в непростое положение.

Судебный ультиматум в Хамовниках

Согласно официальной информации, исполнительное производство было возбуждено 12 января. Основанием послужил документ, выданный Хамовническим районным судом Москвы в самом конце декабря 2025 года. Ситуация приняла серьезный оборот: теперь за делом следят не только юристы, но и государственные исполнители.

Для Ларисы Долиной это означает необходимость в ближайшее время освободить жилплощадь, которая была предметом долгих споров. Судебные приставы уже обозначили конкретные временные рамки, в которые артистка должна уложиться. Но сколько именно времени осталось у звезды, чтобы собрать вещи?

Пять дней на передачу ключей

Федеральная служба судебных приставов установила жесткий срок: Долина обязана в течение пяти дней передать ключи от квартиры ее новой владелице. Новой хозяйкой недвижимости в Хамовниках значится Полина Лурье, в пользу которой и было принято решение суда.

По информации адвоката новой владелицы Светланы Свириденко, этот период является решающим. Если ключи не будут переданы добровольно, могут последовать более жесткие меры со стороны приставов. Юристы подчеркивают, что ситуация должна разрешиться в ближайшее время, и обратного пути уже нет.

Когда истекает "время тишины"

Для народной артистки и ее представителей сейчас наступил самый напряженный момент. Срок добровольного выселения, как утверждает сторона новой хозяйки, строго ограничен календарем.

"Срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января", — сообщила Светлана Свириденко.

Таким образом, у певицы остаются считанные дни на то, чтобы завершить все дела, связанные с этим жильем, и передать собственность законному владельцу. Как именно пройдет процесс передачи ключей и удастся ли избежать скандала при выезде — покажет ближайшая неделя.