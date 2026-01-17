Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты

Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты
148

Клава Кока приоткрыла завесу над непростыми моментами своей карьеры. Звезда российской музыкальной сцены пришла на шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?".

Певица рассказала о том, как ей неоднократно предлагали интимные отношения с продюсерами и другими влиятельными людьми в обмен на продвижение и успех в музыкальной индустрии. Клава отметила, что такие предложения стали частью ее жизни еще до того, как она вошла в состав известного лейбла Black Star.

Работая в караоке, она сталкивалась с сомнительным контингентом, где подобные "сделки" были не редкостью.

"Были варианты переспать с известным человеком, чтобы стать популярной", — откровенно призналась она.

По словам Коки, в то время она активно искала возможности проявить себя в мире музыки. Она участвовала в массовках телевизионных шоу и проходила кастинги, надеясь найти свой путь к славе.

Клава также рассказала о своем уходе из Black Star, который состоялся в декабре прошлого года. По ее словам, она долго готовилась к самостоятельной карьере и стремилась к независимости как артистка.

Напомним, летом прошлого года артистка рассказала о том, как однажды столкнулась с агрессивными фанатами. "Я шла по улице, когда двое парней начали меня обсуждать. Сначала они были невежливыми, и я попыталась уйти. Внезапно один из них спросил: "Тебя не учили отвечать, если с тобой разговаривают?", и в этот момент он ударил меня по лицу", — вспомнила Клава.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2026, 10:15
Клава Кока. Кадр: YouTube-канал "Шастун"
Шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?"✓ Надежный источник

