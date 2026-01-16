Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Пятница 16 января

Пятница 16 января

18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры
Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры

Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры
137

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Лариса Долина вынуждена подчитывать убытки, так как ее концерты отменяются один за другим.

В последние месяцы жизнь Ларисы Александровны была омрачена скандалом, связанным с ее квартирой. После долгих судебных разбирательств ей удалось вернуть жилье, которое она продала под давлением мошенников. Однако даже этот успех не принес ей спокойствия.

Ситуация дошла до того, что публика стала воспринимать Долину как жертву обстоятельств, при этом недовольство по отношению к ней не утихло. Люди обвинили певицу в том, что она оставила покупателей без жилья и денег, и эта обида вылилась в протест против ее концертной деятельности. Многие зрители начали сдавать билеты на ее выступления, а организаторы концертов отказываются от сотрудничества.

Отмена концертов стала закономерной реакцией на общественное мнение. Например, запланированный концерт 14 января был отменен. Вместо него Лариса отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Также под угрозой срыва оказался ее сольный концерт в Доме музыки, где продано всего 15% мест. В Санкт-Петербурге перенесли выступление с февраля на ноябрь, а продажи билетов на гастроли в других городах также оставляют желать лучшего.

Лариса Долина рассчитывала на хорошие заработки во время новогодних корпоративов, но реальность оказалась куда более суровой. Ранее ее гонорары за выступления достигали 10-12 миллионов рублей, но теперь она готова выступать за 3 миллиона — и даже это не гарантирует успеха. Прогнозы продюсера говорят о том, что она потеряла около 100 миллионов рублей из-за отмены концертов и снижения интереса к ее творчеству.

Дворцов подчеркнул, что восстановление карьеры Ларисы будет зависеть от ее покровителей и способности вновь завоевать сердца поклонников. Эксперт добавил, что ей предстоит нелегкая борьба за возвращение на сцену и восстановление репутации.

16 января 2026, 18:16
Лариса Долина. Кадр: YouTube-канал "Tatarka FM"
Woman.ru✓ Надежный источник

