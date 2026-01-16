Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа

Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа
124

Проверка документов на элитную недвижимость в Подмосковье завершилась вердиктом, который заставит артиста открыть двери своего поместья для посторонних людей.

Филипп Киркоров оказался в центре громкого скандала, связанного с его усадьбой в Красногорске. Министерство экологии Московской области вынесло решение, которое кардинально изменит привычный уклад жизни певца. Согласно информации Mash, ведомство обязало сделать общественным огромный пирс, расположенный на частной территории артиста. Фактически это означает, что Киркорова лишили собственности в пользу народа, так как теперь любой желающий сможет беспрепятственно пользоваться этой зоной отдыха.

Ошибка ценою в целый берег

История началась с проверки документов на пристань внушительных размеров — 235 на 82 метра, которую возвели еще в 2021 году. Выяснилось, что при строительстве был допущен ряд серьезных юридических нарушений. Артист не получил вовремя разрешение от Росимущества на использование участка, а сам объект так и не был введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Но самой курьезной ошибкой стала путаница в географии. В официальном договоре с министерством была указана совершенно иная акватория — река Волга вместо фактически используемой Москвы-реки. Из-за этой неточности постройка оказалась вне правового поля, что дало властям повод требовать открытия доступа к воде. Однако забор, которым артист окружил причал, стал отдельным поводом для разбирательств.

Забор преткновения и общественный доступ

Ранее Росприроднадзор уже направлял Киркорову требование добровольно убрать заграждение, перекрывающее доступ к береговой полосе. Закон четко гласит, что берег реки принадлежит государству, и частные лица не имеют права ограничивать туда проход. Артист на эти предупреждения не отреагировал, что привело ситуацию в зал суда.

Теперь личный пирс, который был частью масштабной закрытой усадьбы, официально признан местом общего пользования. Это решение стало важным прецедентом, ведь право на приватность закончилось там, где начались интересы обычных граждан. В конце января по этому вопросу запланировано финальное судебное заседание, но Киркоров — далеко не единственный представитель шоу-бизнеса, кто теряет недвижимость по решению правосудия.

Судебный конвейер для знаменитостей

Похоже, что для звезд наступила черная полоса в вопросах владения дорогими квадратными метрами. Недавно стало известно, что еще одна легенда сцены лишилась своей недвижимости. Верховный суд поставил точку в деле Ларисы Долиной, которая также пострадала от решения суда.

Певицу официально лишили жилья в московских Хамовниках в пользу новой владелицы Полины Лурье. Теперь Долина обязана не только передать ключи, но и оставить в квартире практически всю мебель, которую она продала вместе с апартаментами под влиянием мошенников.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 13:28
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @mash✓ Надежный источник

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма

Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма
Ученые обнаружили, что процесс увядания можно не только замедлить, но и повернуть вспять, изменив лишь одну деталь в своем ежедневном расписании. Многие привыкли считать, что возрастные изменения — это неизбежный процесс, с которым остается только смириться.

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры

"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры
Знаменитая артистка столкнулась с неожиданным юридическим препятствием, которое полностью изменило ее планы при выезде из элитного жилья в центре Москвы. Верховный суд еще 16 декабря прошлого года поставил точку в громком "квартирном деле" Ларисы Долиной.

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа
Одна неосторожная публикация в социальных сетях обернулась для популярного медика серьезными судебными разбирательствами. Ксения Бородина известна своей готовностью жестко отстаивать личные границы.

Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра

Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра
Иногда мы чувствуем себя разбитыми уже к полудню, даже не подозревая, что виной тому наши автоматические действия сразу после пробуждения. Многие люди искренне удивляются, почему после полноценного сна они не чувствуют прилива сил.

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы

Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы
Известная журналистка продемонстрировала интерьеры своего жилья, в котором современная роскошь соседствует с антиквариатом и историческими барельефами. Ксения Собчак поделилась кадрами своей московской квартиры, расположенной в историческом особняке на Большой Дмитровке, сообщает Клео.

