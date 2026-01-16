Одна неосторожная публикация в социальных сетях обернулась для популярного медика серьезными судебными разбирательствами.



Ксения Бородина известна своей готовностью жестко отстаивать личные границы. Обычно телеведущая ограничивается резкими ответами хейтерам в комментариях, но на этот раз ситуация приняла официальный оборот. Челюстно-лицевому хирургу Омару Адигезалову не удалось избежать ответственности за свои рассуждения о личной жизни звезды.

Конфликт разгорелся вскоре после того, как Ксения вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пока пара наслаждалась медовым месяцем, известный доктор опубликовал в своем блоге пост с анализом причин краха прошлого брака знаменитости. Он прямо заявил, что виной всему стали измены Курбана Омарова, которые бизнесмен в свое время даже не скрывал.

Услышав подобные публичные рассуждения, Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа, используя всю мощь судебной системы. Ее возмутило не только обсуждение старых семейных драм, но и последовавшее за этим предложение медика: Адигезалов предложил Ксении свои услуги, если ей вдруг захочется внести коррективы во внешность. Но была ли это просто попытка помочь или желание пропиариться на чужом имени?

Телеведущая не стала вступать в открытую перепалку и сразу подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Тушинский суд Москвы. Ксения Кимовна Омарова (на тот момент она еще не сменила фамилию в новом браке) действовала решительно. После нескольких заседаний сторона ответчика поняла, что шансов на победу практически нет.

В итоге представители Адигезалова предложили урегулировать спор без лишнего шума и заключить мировое соглашение. Ксения согласилась, но на своих условиях. Теперь известный врач выплачивает ей денежную компенсацию за свои слова.