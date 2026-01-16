Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Пятница 16 января

11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма
Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа

Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа
286

Одна неосторожная публикация в социальных сетях обернулась для популярного медика серьезными судебными разбирательствами.

Ксения Бородина известна своей готовностью жестко отстаивать личные границы. Обычно телеведущая ограничивается резкими ответами хейтерам в комментариях, но на этот раз ситуация приняла официальный оборот. Челюстно-лицевому хирургу Омару Адигезалову не удалось избежать ответственности за свои рассуждения о личной жизни звезды.

Конфликт разгорелся вскоре после того, как Ксения вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пока пара наслаждалась медовым месяцем, известный доктор опубликовал в своем блоге пост с анализом причин краха прошлого брака знаменитости. Он прямо заявил, что виной всему стали измены Курбана Омарова, которые бизнесмен в свое время даже не скрывал.

Услышав подобные публичные рассуждения, Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа, используя всю мощь судебной системы. Ее возмутило не только обсуждение старых семейных драм, но и последовавшее за этим предложение медика: Адигезалов предложил Ксении свои услуги, если ей вдруг захочется внести коррективы во внешность. Но была ли это просто попытка помочь или желание пропиариться на чужом имени?

Телеведущая не стала вступать в открытую перепалку и сразу подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Тушинский суд Москвы. Ксения Кимовна Омарова (на тот момент она еще не сменила фамилию в новом браке) действовала решительно. После нескольких заседаний сторона ответчика поняла, что шансов на победу практически нет.

В итоге представители Адигезалова предложили урегулировать спор без лишнего шума и заключить мировое соглашение. Ксения согласилась, но на своих условиях. Теперь известный врач выплачивает ей денежную компенсацию за свои слова.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 10:24
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

