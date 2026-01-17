Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны

Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны
35

Многие из нас покупают эти продукты каждый день, даже не подозревая, какую цену придется заплатить организму через несколько лет.

Французские ученые решили выяснить, насколько серьезно пищевые консерванты влияют на наше долголетие. Они проанализировали данные более 100 000 человек из проекта NutriNet-Sante и изучили, как различные добавки в рационе связаны с риском развития тяжелых заболеваний. Результаты этой масштабной работы были опубликованы в авторитетных изданиях BMJ и Nature Communications. Исследование подтвердило: то, что мы привыкли считать удобным перекусом, может медленно разрушать нас изнутри.

Когда еда превращается в яд

Основная опасность подстерегает любителей так называемой ультраобработанной еды. В эту категорию входят колбасы, сосиски, снеки, фастфуд, готовые соусы и полуфабрикаты. Именно здесь чаще всего встречаются консерванты, которые помогают продуктам месяцами лежать на полках, не теряя товарного вида.

Ученые обнаружили тревожную закономерность: люди, в чьем рационе было много определенных добавок, гораздо чаще сталкивались с онкологическими заболеваниями, включая рак груди и простаты. Но еще более шокирующим стал другой факт. Высокое потребление этих веществ было связано с почти 50% ростом риска развития диабета 2-го типа. Однако не все "ешки" одинаково вредны, и важно знать врага в лицо.

Черный список "ешек" на вашей этикетке

Чтобы обезопасить себя, достаточно научиться расшифровывать составы продуктов. В исследованиях анализировались конкретные группы консервантов, которые показали самую сильную связь с ростом заболеваний.

Для удобства мы собрали их в таблицу ниже:

Группа добавокГде встречаютсяКод на этикетке
Нитриты и нитратыПереработанное мясо (колбаса, ветчина)E250, E249, E251, E252
СорбатыКонсервация, напитки, выпечкаE202
СульфитыСухофрукты, вино, овощные заготовкиE223, E224
АцетатыСоусы, маринады, хлебE260, E262

Именно регулярное и суммарное потребление этих веществ в больших количествах наносит удар по здоровью. Но значит ли это, что нужно в ужасе выбрасывать любую банку, где встретилась буква "Е"?

Стоит ли паниковать при виде консервантов

Несмотря на пугающие цифры, ученые призывают к спокойствию и здравомыслию. Важно понимать, что данные исследования являются наблюдательными — они показывают устойчивую связь, но не доказывают прямую причинно-следственную связь в каждом отдельном случае.

Есть и информация для успокоения: 11 из 17 изученных консервантов в одном из экспериментов вообще не были связаны с заболеваемостью раком. Это означает, что не все добавки одинаково опасны. Главная проблема заключается не в одной "страшной" банке соуса, а в накопительном эффекте. Если ваш ежедневный рацион состоит исключительно из промышленных продуктов, риски возрастают в геометрической прогрессии.

Главный вывод экспертов остается прежним: чем больше в вашем меню натуральной пищи и меньше ультраобработанных изделий, тем ниже шансы столкнуться с диабетом и другими тяжелыми недугами. Достаточно просто сократить количество "готовой еды" в пользу домашних блюд, чтобы значительно облегчить работу своему организму. Помните, что ваше здоровье складывается из мелочей, которые вы кладете в корзину супермаркета каждый день.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2026, 03:05
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

