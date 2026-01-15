ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР

Мы привыкли считать, что в Советском Союзе отдыхали только на 1 Мая и под Новый год. Но история красных дней календаря гораздо запутаннее.

Советский человек умел работать, но и отдыхать любил с размахом. Праздники в СССР были особой магией: запах гвоздик, парады по телевизору и, конечно, дефицитные шпроты на столе. Но если вы думаете, что легко отличите официальный праздник от простого повода "сообразить на троих", то этот тест может вас удивить.

Знаете ли вы, в каком году 1 января официально разрешили не ходить на работу? И почему один из самых главных военных праздников долгое время был обычным будним днем? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните календарь в кумаче!

Вопросы

1. Сейчас 1 января — начало длинных каникул. А в каком году этот день в СССР впервые стал нерабочим?

А) Сразу после революции, в 1918 году

Б) В 1936 году, когда вернули елку

В) В 1947 году

Г) В 1965 году

2. 23 февраля — День Советской Армии и Военно-морского флота. Был ли этот день выходным в советское время?

А) Да, всегда

Б) Нет, это был обычный рабочий день

В) Стал выходным после 1945 года

Г) Был выходным только для военнослужащих

3. С Днем Победы связана удивительная история. В какой период 9 мая в СССР был обычным рабочим днем?

А) С 1941 по 1945 годы

Б) С 1948 по 1964 годы

В) С 1953 по 1961 годы

Г) Он всегда был выходным

4. 8 Марта — Международный женский день. В каком году советские женщины получили право отдыхать в этот праздник официально?

А) В 1917 году

Б) В 1925 году

В) В 1965 году

Г) В 1980 году

5. Был ли "Старый Новый год" в СССР официальным государственным праздником с выходным днем?

А) Да, до 1930-х годов

Б) Был, но только в сельской местности

В) Нет, это был исключительно неофициальный народный праздник

Г) Был в календаре под названием "День зимнего солнцестояния"

6. 5 декабря в СССР долгое время был выходным днем. Что именно отмечала страна?

А) День Конституции (Сталинской)

Б) День рождения Сталина

В) День начала контрнаступления под Москвой

Г) День образования СССР

7. 12 апреля вся страна ликовала, празднуя полет Гагарина. Стал ли День космонавтики выходным днем?

А) Да, сразу в 1961 году

Б) Стал выходным только при Брежневе

В) Стал выходным только для работников космической отрасли

Г) Нет, он всегда оставался рабочим днем

8. Какой из этих праздников отмечали 7 и 8 ноября с огромным размахом и двумя выходными днями?

А) День урожая

Б) Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции

В) День образования Союза ССР

Г) День солидарности трудящихся

Правильные ответы

В) В 1947 году. До этого 1 января долгое время было рабочим днем. Б) Нет. Как ни странно, 23 февраля стал выходным только в современной России в 2002 году. Б) С 1948 по 1964 годы 9 мая было рабочим днем. Выходной вернули только к 20-летию Победы в 1965-м. В) В 1965 году. До этого праздник был, но на работу ходить приходилось. В) Нет. Официально его не существовало, но отмечали почти в каждой семье. А) День Конституции СССР 1936 года. Позже, в 1977-м, праздник перенесли на 7 октября (день "брежневской" конституции). Г) Нет. Несмотря на всенародную любовь, выходным этот день так и не сделали. Б) Годовщина Октябрьской революции. Это был главный праздник страны с обязательными демонстрациями.

Ну как, сколько красных дат угадали? Если набрали 8 из 8 — вы настоящий знаток советского быта!