ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 15 января

06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР

ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР
65

Мы привыкли считать, что в Советском Союзе отдыхали только на 1 Мая и под Новый год. Но история красных дней календаря гораздо запутаннее.

Советский человек умел работать, но и отдыхать любил с размахом. Праздники в СССР были особой магией: запах гвоздик, парады по телевизору и, конечно, дефицитные шпроты на столе. Но если вы думаете, что легко отличите официальный праздник от простого повода "сообразить на троих", то этот тест может вас удивить.

Знаете ли вы, в каком году 1 января официально разрешили не ходить на работу? И почему один из самых главных военных праздников долгое время был обычным будним днем? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните календарь в кумаче!

Вопросы

1. Сейчас 1 января — начало длинных каникул. А в каком году этот день в СССР впервые стал нерабочим?

А) Сразу после революции, в 1918 году

Б) В 1936 году, когда вернули елку

В) В 1947 году

Г) В 1965 году

2. 23 февраля — День Советской Армии и Военно-морского флота. Был ли этот день выходным в советское время?

А) Да, всегда

Б) Нет, это был обычный рабочий день

В) Стал выходным после 1945 года

Г) Был выходным только для военнослужащих

3. С Днем Победы связана удивительная история. В какой период 9 мая в СССР был обычным рабочим днем?

А) С 1941 по 1945 годы

Б) С 1948 по 1964 годы

В) С 1953 по 1961 годы

Г) Он всегда был выходным

4. 8 Марта — Международный женский день. В каком году советские женщины получили право отдыхать в этот праздник официально?

А) В 1917 году

Б) В 1925 году

В) В 1965 году

Г) В 1980 году

5. Был ли "Старый Новый год" в СССР официальным государственным праздником с выходным днем?

А) Да, до 1930-х годов

Б) Был, но только в сельской местности

В) Нет, это был исключительно неофициальный народный праздник

Г) Был в календаре под названием "День зимнего солнцестояния"

6. 5 декабря в СССР долгое время был выходным днем. Что именно отмечала страна?

А) День Конституции (Сталинской)

Б) День рождения Сталина

В) День начала контрнаступления под Москвой

Г) День образования СССР

7. 12 апреля вся страна ликовала, празднуя полет Гагарина. Стал ли День космонавтики выходным днем?

А) Да, сразу в 1961 году

Б) Стал выходным только при Брежневе

В) Стал выходным только для работников космической отрасли

Г) Нет, он всегда оставался рабочим днем

8. Какой из этих праздников отмечали 7 и 8 ноября с огромным размахом и двумя выходными днями?

А) День урожая

Б) Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции

В) День образования Союза ССР

Г) День солидарности трудящихся

Правильные ответы

  1. В) В 1947 году. До этого 1 января долгое время было рабочим днем.
  2. Б) Нет. Как ни странно, 23 февраля стал выходным только в современной России в 2002 году.
  3. Б) С 1948 по 1964 годы 9 мая было рабочим днем. Выходной вернули только к 20-летию Победы в 1965-м.
  4. В) В 1965 году. До этого праздник был, но на работу ходить приходилось.
  5. В) Нет. Официально его не существовало, но отмечали почти в каждой семье.
  6. А) День Конституции СССР 1936 года. Позже, в 1977-м, праздник перенесли на 7 октября (день "брежневской" конституции).
  7. Г) Нет. Несмотря на всенародную любовь, выходным этот день так и не сделали.
  8. Б) Годовщина Октябрьской революции. Это был главный праздник страны с обязательными демонстрациями.

Ну как, сколько красных дат угадали? Если набрали 8 из 8 — вы настоящий знаток советского быта!

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2026, 06:04
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?

ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе?

Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу

Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу
Шокирующие откровения бывших подчиненных заставили весь мир по-другому взглянуть на жизнь знаменитого артиста. Имя легендарного певца теперь фигурирует не в светской хронике, а в криминальных сводках.

Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме

Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме
Существуют проверенные веками способы сделать этот день отправной точкой для большого жизненного успеха и семейного процветания. В народном календаре 15 января называют Сильвестровым днем или Куриным праздником.

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши
Советские фильмы не только развлекали, но и поднимали важные социальные вопросы, формируя целые поколения. Предлагаем вам погрузиться в мир художественного искусства через визуальные образы.

Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю

Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю
Дружба Ольги Бузовойс народным артистом России Филиппом Киркоровым никогда не была секретом? Но связывают ли артистов лишь приятельские отношения? Исполнительница хита "Мало половин" высказала свое мнение о возможности заключения брака с Киркоровым.

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино
14 января 1981 года на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год". Поначалу картина была воспринята прохладно, но сегодня она считается настоящим шедевром советского кино. Фильм по сценарию талантливого сценариста Михаила Рощина предлагает зрителям уникальный взгляд на празднование Старого Нового года в двух соседних семьях — "интеллигентной" и "рабочей".

Выбор читателей

13/01Втр"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 13/01ВтрДоктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 14/01СрдПуть к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 13/01ВтрСтолкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 13/01ВтрЛичное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 13/01ВтрРаскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи