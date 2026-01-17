Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников

После новогодних праздников многие люди, осознав, что перегрузили свой организм обильными застольями, стремятся к резкому голоданию.

Однако, как утверждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова, такие меры могут иметь серьезные последствия для здоровья. Эксперт рассказала о рисках, связанных с резким снижением объемов питания после праздничных угощений.

По словам Разареновой, голодание после переедания является настоящим стрессом для пищеварительной системы. Этот стресс может негативно отразиться на гепатобилиарной зоне, включающей в себя печень и желчный пузырь.

Резкое ограничение питания создает условия для застоя желчи, что, в свою очередь, может привести к образованию камней в желчном пузыре. Диетолог отметила, что при нарушениях в выведении желчи у человека может возникать тошнота, горечь во рту и тяжесть в правом подреберье.

Кроме того, резкое голодание влечет за собой потерю веса не только за счет жировых запасов, но и за счет мышечной массы. Это крайне нежелательно, так как мышцы играют важную роль в поддержании общего здоровья и обмена веществ.

Разаренова также подчеркнула, что такие крайности могут негативно сказаться на психическом состоянии. Ограничительное питание часто приводит к повышению тревожности и может спровоцировать расстройства пищевого поведения. В результате человек может столкнуться с хроническими срывами и вновь вернуться к перееданию.

Не стоит забывать, что после 24-48 часов голодания у человека часто возникают такие симптомы, как слабость, повышенный голод и раздражительность. Эти состояния могут спровоцировать тягу к сладкому и привести к новому эпизоду переедания. Таким образом, резкое голодание не решает проблему избыточного веса, а лишь усугубляет ее.