ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку

В советских фильмах подарки часто становились двигателями сюжета. Вокруг них строились интриги, из-за них ссорились влюбленные и совершались безумные поступки. Мы выбрали 8 легендарных предметов, которые герои дарили друг другу в самые ответственные моменты.
Некоторые из этих вещей стали символами эпохи, а другие — просто забавными деталями, которые заметит только очень внимательный зритель. Проверьте, не подводит ли вас память, когда речь заходит о материальных ценностях наших любимых киногероев!
Вопросы
а) Людмила Прокофьевна в "Служебном романе"
б) Надя в "Иронии судьбы, или с легким паром!"
в) Лариса Огудалова в "Жестоком романсе"
г) Зиночка в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
2. Огромная бронзовая статуя лошади (точнее, Пегаса), которую нес на себе Новосельцев. Для кого предназначался этот неподъемный подарок?
а) Для его начальницы "Мымры"
б) Для коллеги-юбиляра Боровских
в) Для Ольги Рыжовой на день рождения
г) Это был подарок для его детей
3. Золотые часы, которые Илья хотел подарить Тосе, но она в порыве гордости их не приняла. Что это за фильм?
а) "Весна на Заречной улице"
б) "Девчата"
в) "Королева бензоколонки"
г) "Высота"
4. Кубик Рубика — модная и редкая головоломка, которую героиня дарит сыну своего коллеги. В каком фильме это было?
а) "Любовь и голуби"
б) "Самая обаятельная и привлекательная"
в) "Где находится нофелет?"
г) "Кин-дза-дза!"
5. Электробритва с плавающими ножами. Кто стал фактическим обладателем этого девайса, хотя изначально он предназначался другому?
а) Ипполит в "Иронии судьбы"
б) Женя Лукашин в "Иронии судьбы"
в) Георгий Иванович в "Москва слезам не верит"
г) Семен Семеныч в "Бриллиантовой руке"
6. Красивый японский зонтик и заграничный костюм, привезенные из отпуска на юге. Кому они предназначались?
а) Гене из "Самой обаятельной и привлекательной"
б) Жене и детям Василия из "Любовь и голуби"
в) Соседям в фильме "Афоня"
г) Родственникам в "Белых росах"
7. Меховая шапка, из-за которой чуть не рассорились подруги в одной из самых популярных мелодрам. О каком фильме речь?
а) "Зимняя вишня"
б) "Вокзал для двоих"
в) "Самая обаятельная и привлекательная"
г) "Одиноким предоставляется общежитие"
8. Огромная корзина с подснежниками в самый разгар зимы. Кому пришлось совершить такой ботанический подвиг по приказу королевы?
а) Трубадуру для Принцессы
б) Падчерице в "Двенадцати месяцах"
в) Ипполиту для Нади
г) Главному герою в "Карнавальной ночи"
Правильные ответы
Ну что, сколько баллов в вашей "подарочной" корзине? Если 8 из 8 — вы настоящий эксперт по советскому быту!