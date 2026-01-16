ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку

В эпоху дефицита каждый подарок был не просто вещью, а настоящим трофеем, который добывали с боем. Но помните ли вы, какой презент заставил Надю Шевелеву ахнуть от восторга, а из-за какой вещи разгорелся нешуточный скандал в подсобке НИИ?



В советских фильмах подарки часто становились двигателями сюжета. Вокруг них строились интриги, из-за них ссорились влюбленные и совершались безумные поступки. Мы выбрали 8 легендарных предметов, которые герои дарили друг другу в самые ответственные моменты.

Некоторые из этих вещей стали символами эпохи, а другие — просто забавными деталями, которые заметит только очень внимательный зритель. Проверьте, не подводит ли вас память, когда речь заходит о материальных ценностях наших любимых киногероев!

Вопросы

1. Легендарные французские духи "Climat" в синей коробочке. Кто получил этот роскошный дар в новогоднюю ночь?