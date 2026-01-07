Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев

Они пронизаны искренностью и теплотой, отражая настоящие чувства героев. Если вы настоящий фанат советского кино, то вам будет легко узнать фильмы по этим трогательным моментам. Откройте для себя мир ностальгии и любви, просто взглянув на объятия — они расскажут больше, чем слова.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Чародеи
Б) Эта веселая планета
В) Карнавальная ночь
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) По семейным обстоятельствам
Б) Москва слезам не верит
В) Покровские ворота
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Большая перемена
Б) Весна на Заречной улице
В) Девушка без адреса
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) Не может быть!
Б) Свадьба в Малиновке
В) Деловые люди
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) По семейным обстоятельствам
Б) Доживем до понедельника
В) Большая перемена
Правильные ответы:
1. — В) Карнавальная ночь
2. — В) Покровские ворота
3. — Б) Весна на Заречной улице
4. — А) Не может быть!
5. — В) Большая перемена