Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев

47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников

В январе 1979 года на экраны вышел советский мюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" с Олегом Табаковым в одной из ролей. Картина сочетает в себе элементы комедии и музыки, что делает его особенно привлекательным для просмотра в период новогодних праздников.