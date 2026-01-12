Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Понедельник 12 января

13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 11:09Москва дает вторую жизнь отслужившим новогодним елкам и украшениям 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон
"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме

"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме
290

Мы видим на экране милого ушастика, но даже не догадываемся, через какие испытания пришлось пройти актрисе, чтобы подарить ему голос.

1 января на экраны вышло долгожданное продолжение семейного блокбастера "Чебурашка-2". Первая часть стала абсолютным хитом, и ожидания от сиквела огромные. На премьере в кинотеатре "Октябрь" порталу Клео.ру удалось поговорить с Ольгой Кузьминой — той самой актрисой, чьим голосом говорит наш мохнатый друг. Она раскрыла секреты "кухни" озвучания, о которых зрители даже не подозревали.

Пубертат и книги по психологии

Оказывается, Чебурашка уже не тот наивный малыш, которого мы помним. Ольга рассказала, что ее герой "вырос" (на 1 мм!) и вступил в сложный период.

"У него, можно сказать, начался пубертатный период. В новом продолжении истории Чебурашка уже умнее и увереннее", — поделилась актриса.

Теперь ушастый герой начитался книг по психологии и считает, что советы взрослых ему не нужны. Ольга сравнивает его со своим 12-летним сыном: та же дерзость и желание все делать по-своему. Так что в новом фильме Чебурашке придется выпутываться из историй, в которые он попадет из-за собственного характера.

Как чипсы спасли ситуацию

Самое интересное происходило в студии звукозаписи. Казалось бы, что сложного — пищать мультяшным голосом? Но работа шла тяжело, некоторые фразы требовали сотни дублей.

Ольга вспомнила забавный момент: чтобы озвучить сцену, где Чебурашка трясется, скатываясь с лестницы на тележке, ей пришлось пережить настоящую встряску. У актрисы долго не получался нужный дрожащий звук, и тогда режиссер Дмитрий Дьяченко взял дело в свои руки — в прямом смысле. Он начал буквально трясти Ольгу за плечи перед микрофоном. Только так нужный дубль был записан.

А еще создатели пошли на хитрость ради "вкусного" звука.

"В этот раз самым сложным было найти звук сушеного апельсина. Ну, казалось бы, что искать-то? Взял цукаты и радуйся, но нет", — смеется Кузьмина.

Оказалось, настоящие цукаты звучат неаппетитно. Идеальный хруст сушеного апельсина в итоге сыграли... обычные чипсы!

Случайный кастинг и наследие легенды

Любопытно, что роль досталась Ольге почти случайно. Режиссер, с которым она работала в сериале "Кухня", просто попросил ее записать голосовое сообщение "как Чебурашка".

"Я записала. И буквально сразу же мне позвонила кастинг-директор и предложила поучаствовать в съемках", — вспоминает звезда.

Она до сих пор не знает, были ли другие претенденты на эту роль.

При работе Ольга ориентировалась на классический голос Клары Румяновой, пересматривая советские мультики. Ей хотелось сохранить то самое, родное звучание, но добавить в него современные нотки, ведь нынешний Чебурашка говорит гораздо больше и сложнее своего советского предка.

Реакция детей: "Точно ты?"

Дома Ольга редко переходит на "чебураший" язык, но иногда приходится доказывать детям и знакомым, что это действительно она.

"Порой дети и знакомые с небольшим подозрением на меня смотрят: "Точно ты Чебурашка?". Тогда приходится заговорить, как Чебурашка. Дети просто визжат от радости!" — рассказала актриса в интервью Клео.ру.

По мнению Ольги, секрет успеха фильма прост: нам всем сейчас не хватает такого наивного героя, который помогает вспомнить детство и стать чуточку добрее.

12 января 2026, 12:23
Фото: кадр из кинофильма "Чебурашка", 2022
Клео.ру✓ Надежный источник

