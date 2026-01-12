"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме

Мы видим на экране милого ушастика, но даже не догадываемся, через какие испытания пришлось пройти актрисе, чтобы подарить ему голос.



1 января на экраны вышло долгожданное продолжение семейного блокбастера "Чебурашка-2". Первая часть стала абсолютным хитом, и ожидания от сиквела огромные. На премьере в кинотеатре "Октябрь" порталу Клео.ру удалось поговорить с Ольгой Кузьминой — той самой актрисой, чьим голосом говорит наш мохнатый друг. Она раскрыла секреты "кухни" озвучания, о которых зрители даже не подозревали.

Пубертат и книги по психологии

Оказывается, Чебурашка уже не тот наивный малыш, которого мы помним. Ольга рассказала, что ее герой "вырос" (на 1 мм!) и вступил в сложный период.

"У него, можно сказать, начался пубертатный период. В новом продолжении истории Чебурашка уже умнее и увереннее", — поделилась актриса.

Теперь ушастый герой начитался книг по психологии и считает, что советы взрослых ему не нужны. Ольга сравнивает его со своим 12-летним сыном: та же дерзость и желание все делать по-своему. Так что в новом фильме Чебурашке придется выпутываться из историй, в которые он попадет из-за собственного характера.

Как чипсы спасли ситуацию

Самое интересное происходило в студии звукозаписи. Казалось бы, что сложного — пищать мультяшным голосом? Но работа шла тяжело, некоторые фразы требовали сотни дублей.

Ольга вспомнила забавный момент: чтобы озвучить сцену, где Чебурашка трясется, скатываясь с лестницы на тележке, ей пришлось пережить настоящую встряску. У актрисы долго не получался нужный дрожащий звук, и тогда режиссер Дмитрий Дьяченко взял дело в свои руки — в прямом смысле. Он начал буквально трясти Ольгу за плечи перед микрофоном. Только так нужный дубль был записан.

А еще создатели пошли на хитрость ради "вкусного" звука.

"В этот раз самым сложным было найти звук сушеного апельсина. Ну, казалось бы, что искать-то? Взял цукаты и радуйся, но нет", — смеется Кузьмина.

Оказалось, настоящие цукаты звучат неаппетитно. Идеальный хруст сушеного апельсина в итоге сыграли... обычные чипсы!

Случайный кастинг и наследие легенды

Любопытно, что роль досталась Ольге почти случайно. Режиссер, с которым она работала в сериале "Кухня", просто попросил ее записать голосовое сообщение "как Чебурашка".

"Я записала. И буквально сразу же мне позвонила кастинг-директор и предложила поучаствовать в съемках", — вспоминает звезда.

Она до сих пор не знает, были ли другие претенденты на эту роль.

При работе Ольга ориентировалась на классический голос Клары Румяновой, пересматривая советские мультики. Ей хотелось сохранить то самое, родное звучание, но добавить в него современные нотки, ведь нынешний Чебурашка говорит гораздо больше и сложнее своего советского предка.

Реакция детей: "Точно ты?"

Дома Ольга редко переходит на "чебураший" язык, но иногда приходится доказывать детям и знакомым, что это действительно она.

"Порой дети и знакомые с небольшим подозрением на меня смотрят: "Точно ты Чебурашка?". Тогда приходится заговорить, как Чебурашка. Дети просто визжат от радости!" — рассказала актриса в интервью Клео.ру.

По мнению Ольги, секрет успеха фильма прост: нам всем сейчас не хватает такого наивного героя, который помогает вспомнить детство и стать чуточку добрее.