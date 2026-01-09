102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Пятница 9 января

10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый

102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый
228

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. Сегодня культовому советскому режиссеру исполняется 102 года – вспомним самые яркие работы мастера.

Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси. Сегодня культовому советскому режиссеру исполняется 102 года — вспомним самые яркие работы мастера.

"Тени забытых предков" (1964)

Первый фильм, который принес Параджанову мировую известность, — «Тени забытых предков». Это фольклорная история любви Ивана и Марички — представителей враждующих гуцульских родов, что делает ее своего рода аналогом Ромео и Джульетты. В этом фильме преобладает визуальная передача и культурный символизм.

Параджанов старался воссоздать быт и традиции гуцулов, тщательно подбирая детали, которые вместе складывались в глубокое кино. Актеры носили старинную одежду, а интерьер был наполнен мелкими предметами быта, найденными режиссером. Этот фильм стал не только художественным произведением, но и важным вкладом в сохранение культурного наследия украинского народа.

"Цвет граната" (1968)

Следующим значимым произведением стал фильм "Цвет граната", основанный на жизни армянского поэта Адама Гаязова. Это один из самых известных фильмов Параджанова, представляющий собой визуальную поэму, наполненную символикой и метафорами.

Фильм не имеет традиционного сюжета; вместо этого он состоит из серии ярких и запоминающихся сцен, каждая из которых отражает внутренний мир поэта на разных этапах его жизни. "Цвет граната" полон художественных образов, зрительного контакта с героями и контрастной палитры. Параджанов черпал вдохновение из армянских миниатюр с религиозными и этническими сюжетами, создавая уникальную атмосферу.

"Плачущая Джоконда" (1977)

В 1977 году Параджанов создал коллаж "Плачущая Джоконда", вдохновленный знаменитой картиной Леонардо да Винчи. Это произведение было создано в тюрьме, где режиссер провел несколько лет. В одном из своих писем друзьям он выразил мысль о том, что Джоконда оплакивала бы его, если бы он умер в заключении.

Идея коллажа появилась случайно: во время тюремных работ Параджанов увидел на спине у одного из заключенных татуировку с изображением Джоконды. Это вдохновило мастера на создание своего произведения. В коллаже минимум деталей: вырезанный фрагмент лица Моны Лизы наложен на её же руку, словно вытирающую слёзы. Двойная золочёная рама была добавлена уже после освобождения режиссера из тюрьмы.

"Юрик" (1983)

Коллаж "Юрик", созданный в послетюремный период, посвящен Юрию Гагарину. В этом произведении фигурка космонавта выносится за пределы рамки — символ того, что Гагарин смог покинуть пределы Земли. На фоне маячат ангелы, что добавляет работе мистического оттенка.

Параджанов собирал свои коллажи из простых элементов, многие из которых находил на свалках. В "Юрике" он использует разнообразные детали: ёлочную игрушку, разноцветные прищепки, куклу и даже блистер с таблетками. Все это упаковано в богатую золочёную рамку, что подчеркивает уникальность и художественную ценность работы.

Шоу-бизнес в Telegram

9 января 2026, 10:17
Сергей Параджанов. Кадр из фильма "Цвет граната" (1968)
Дни.ру✓ Надежный источник

Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор

Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор
Свет в интерьере – не просто элемент дизайна, но и мощный инструмент, способный оказывать значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Архитектор и основатель дизайн-бюро Виктория Киорсак считает, освещение играет ключевую роль в формировании атмосферы и настроения в помещении.

Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг

Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг
Мужчины поделились своими наблюдениями о привычках женщин, которые вызывают у них недовольство и даже отвращение. Эти откровения стали поводом для обсуждения на платформе Reddit в разделе AskReddit. Первым в списке оказался мужчина, который выразил недовольство по поводу девушек, чрезмерно увлечённых социальными сетями.

Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники

Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники
Многие из нас проводят эти праздники, встречаясь с друзьями и близкими. Однако, как показывает практика, именно в этот период у многих возникает проблема с отеками на лице. Косметолог британской клиники Ilkley Skin Clinic Элли Джолли поделилась полезными советами о том, как избежать этой неприятности.

Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе
Советское кино оставило неизгладимый след в культуре и языке. Многие фразы и выражения из фильмов стали неотъемлемой частью нашего повседневного общения. Их используют как шутливые комментарии или серьезные оценки, придавая разговорам особый колорит.

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники
МВД России и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выпустили предупреждение для граждан о возможных уловках мошенников. В своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" они перечислили основные схемы, которые могут использовать злоумышленники в этот праздничный период.

Выбор читателей

07/01СрдТест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 07/01СрдСоветской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 07/01СрдРоссиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 08/01ЧтвТест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 08/01ЧтвКосметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 08/01ЧтвМужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг