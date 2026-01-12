Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий

Полина Лурье приняла решение прибегнуть к радикальным мерам для того, чтобы добиться исполнения решения суда о выселении Ларисы Долиной.

Адвокат новой владелицы элитного жилья Светлана Свириденко уже подала заявление в службу судебных приставов, что свидетельствует о том, что мирные попытки разрешить конфликт не увенчались успехом.

По информации телеграм-канала Mash, Долина не спешит покидать квартиру, несмотря на то, что Верховный суд подтвердил право собственности Лурье на жилье. С момента покупки прошло уже полтора года, все законные сроки для добровольного освобождения квартиры истекли.

Долина долгое время игнорировала просьбы новой собственницы освободить квартиру. Артистка обещала покинуть жилье до завершения новогодних праздников, однако не выполнила свое обещание. Вместо этого она отправилась в отпуск за границу вместе с дочерью и внучкой. В данный момент ее семья наслаждается отдыхом в Абу-Даби, что, безусловно, добавляет масла в огонь текущего конфликта.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина обосновалась в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият. Стоимость проживания там варьируется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей в сутки. В программу входят бассейны, спа-процедуры, массажи и вечеринки с диджеями. Питание соответствует премиальному уровню обслуживания: постояльцам подают изысканные морепродукты, а также блюда японской и итальянской кухни.