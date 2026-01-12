Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада

По словам Поздняковой, снегопад, который накрыл регион накануне ночью, уже подходит к концу. За ночь в Москве выпало от трех до шести сантиметров снега, а в течение сегодняшнего дня ожидается увеличение снежного покрова еще на один-три сантиметра. Однако, по ее словам, влияние текущего циклона ослабевает — снегопад прекратится в ближайшие часы.
Тем не менее, москвичам стоит готовиться к новой волне интенсивного снегопада уже 14 января. Позднякова объяснила, что во вторник столица и область будут находиться в тылу циклона, что приведет к небольшим осадкам. В среду же в дневные часы в регионе вновь начнутся снегопады. В это время может выпасть от одного до трех сантиметров снега.
Помимо осадков, синоптики также обратили внимание на изменение температурного режима. Со вторника в Московском регионе начнет снижаться температура воздуха, снегопады сменятся периодом морозной погоды. В понедельник ожидается самый теплый день на этой неделе с температурой около минус 3–5 градусов в дневное время.
Однако уже во вторник столбик термометра опустится до минус 8–10 градусов. К выходным морозы значительно усилятся: ночью в субботу прогнозируется температура минус 15–20 градусов, а днем — минус 10–15. Это значительно ниже климатической нормы на семь градусов.