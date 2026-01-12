Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Понедельник 12 января

17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме
Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада

280

Москвичи могут столкнуться с новой волной снегопадов в ближайшие дни. Эксперты предупредили о возможном возвращении зимней погоды уже на середину недели. Главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась свежим прогнозом погоды для Москвы.

По словам Поздняковой, снегопад, который накрыл регион накануне ночью, уже подходит к концу. За ночь в Москве выпало от трех до шести сантиметров снега, а в течение сегодняшнего дня ожидается увеличение снежного покрова еще на один-три сантиметра. Однако, по ее словам, влияние текущего циклона ослабевает — снегопад прекратится в ближайшие часы.

Тем не менее, москвичам стоит готовиться к новой волне интенсивного снегопада уже 14 января. Позднякова объяснила, что во вторник столица и область будут находиться в тылу циклона, что приведет к небольшим осадкам. В среду же в дневные часы в регионе вновь начнутся снегопады. В это время может выпасть от одного до трех сантиметров снега.

Помимо осадков, синоптики также обратили внимание на изменение температурного режима. Со вторника в Московском регионе начнет снижаться температура воздуха, снегопады сменятся периодом морозной погоды. В понедельник ожидается самый теплый день на этой неделе с температурой около минус 3–5 градусов в дневное время.

Однако уже во вторник столбик термометра опустится до минус 8–10 градусов. К выходным морозы значительно усилятся: ночью в субботу прогнозируется температура минус 15–20 градусов, а днем — минус 10–15. Это значительно ниже климатической нормы на семь градусов.

12 января 2026, 16:19
Евгений Самарин. Фото: Mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

При продаже квартиры необходимо учитывать огромное число факторов. Это поможет не потерять деньги и осуществить выгодную сделку. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов озвучил ключевой совет по подготовке недвижимости к продаже.

Полина Лурье приняла решение прибегнуть к радикальным мерам для того, чтобы добиться исполнения решения суда о выселении Ларисы Долиной. Адвокат новой владелицы элитного жилья Светлана Свириденко уже подала заявление в службу судебных приставов, что свидетельствует о том, что мирные попытки разрешить конфликт не увенчались успехом.

Этот мультфильм мы знаем покадрово с самого детства, но память иногда подкидывает сюрпризы и стирает важные детали. История про неизвестного науке зверя и самого интеллигентного крокодила — это не просто классика, это наш культурный код.

Иногда жизнь мягко, но настойчиво намекает, что старые сценарии больше не работают, и пришло время перевернуть страницу. По данным RidLife, для одного представителя зодиакального круга этот январь станет решающим месяцем.

Мы видим на экране милого ушастика, но даже не догадываемся, через какие испытания пришлось пройти актрисе, чтобы подарить ему голос. 1 января на экраны вышло долгожданное продолжение семейного блокбастера "Чебурашка-2".

