Понедельник 12 января

Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену

Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену
173

Этот мультфильм мы знаем покадрово с самого детства, но память иногда подкидывает сюрпризы и стирает важные детали.

История про неизвестного науке зверя и самого интеллигентного крокодила — это не просто классика, это наш культурный код. Мы цитируем старуху Шапокляк, напеваем песенку про голубой вагон и точно знаем, что кирпич на голову просто так никому не падает. Но так ли хорошо вы помните мелочи, из которых состоит этот шедевр? Спорим, на паре вопросов вы точно задумаетесь? Давайте проверим вашу "мультяшную" эрудицию прямо сейчас.

Вопросы

1. Начнем с самого начала. В коробке с какими фруктами нашли Чебурашку?

а) С бананами

б) С мандаринами

в) С апельсинами

г) С ананасами

2. Крокодил Гена был добропорядочным гражданином и ходил на работу. А кем он работал в зоопарке?

а) Сторожем

б) Крокодилом

в) Директором зоопарка

г) Уборщиком клеток

3. Где жил Чебурашка до того, как подружился с Геной и Галей?

а) В коробке из-под обуви

б) В телефонной будке

в) В дупле старого дерева

г) В витрине магазина уцененных товаров

4. Как звали верную спутницу старухи Шапокляк, которая сидела у нее в ридикюле?

а) Анфиска

б) Ириска

в) Лариска

г) Алиска

5. Вспомните знаменитую песенку Шапокляк. Закончите фразу: "Кто людям помогает — тот тратит время зря. Хорошими делами..."

а) ...не наживешь добра

б) ...прославиться нельзя

в) ...гордится вся земля

г) ...довольна детвора

6. Что именно строили друзья (Чебурашка, Гена и остальные), чтобы всем перезнакомиться?

а) Детскую площадку

б) Дом дружбы

в) Скворечник для птиц

г) Новое здание зоопарка

7. Какой подарок крокодил Гена получил на день рождения в мультфильме?

а) 500 эскимо

б) Щенка

в) Новый гармошку

г) Игрушечный вертолет

Правильные ответы

  1. в) С апельсинами. Он объелся ими и постоянно чебурахался (падал), отсюда и имя.
  2. б) Крокодилом. Да, он приходил в зоопарк, раздевался и работал крокодилом, а вечером надевал пиджак и шляпу и шел домой.
  3. б) В телефонной будке. Именно там был его первый дом в городе.
  4. в) Лариска. Это была ее ручная крыса.
  5. б) ...прославиться нельзя. Жизненное кредо вредной старушки.
  6. б) Дом дружбы. Хотя в итоге их дружба сложилась в процессе самой стройки.
  7. б) Щенка. Чебурашка подарил ему живого щенка Тобика (хотя многие путают с песней про волшебника и эскимо).

Ваш результат

  • 7 из 7: Вы настоящий знаток советской анимации! Шапокляк вами бы гордилась (или нет, она же вредная).
  • 4-6 из 7: Хороший результат, но некоторые детали забылись. Отличный повод пересмотреть мультик всей семьей.
  • 0-3 из 7: Кажется, вы давно не были в детстве. Срочно включайте "Чебурашку" и поднимайте себе настроение

12 января 2026, 14:41
Фото: кадр из мультфильма "Крокодил Гена"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

