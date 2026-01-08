Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт

С каждым новым поколением смартфонов пользователи все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с зарядкой и уходом за батареей. В последние годы популярность беспроводной зарядки возросла, однако эксперты предупреждают, что такие методы могут негативно сказаться на долговечности аккумуляторов.