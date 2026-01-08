Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Четверг 8 января

10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны
Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе
318

Советское кино оставило неизгладимый след в культуре и языке. Многие фразы и выражения из фильмов стали неотъемлемой частью нашего повседневного общения.

Их используют как шутливые комментарии или серьезные оценки, придавая разговорам особый колорит. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните крылатые фразы из знаковых картин СССР.

1. "Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности".

А) Джентльмены удачи

Б) Петровка, 38

В) Место встречи изменить нельзя

2. "Что с нами делает﻿ время? Ты помнишь, какая она была?".

А) Служебный роман

Б) Тот самый Мюнхгаузен

В) Гараж

3. "Вот иду я красивая по улице,﻿ а мужики вокруг так и падают, так и падают… И сами в штабеля укладываются!".

А) Москва слезам не верит

Б) Девчата

В) Самая обаятельная и привлекательная

4. "Я не трус, но я боюсь".

А) Полосатый рейс

Б) Самогонщики

В) Кавказская пленница

5. "А может, тебе дать еще ключ от ﻿квартиры, где деньги лежат?".

А) Двенадцать стульев

Б) Золотой теленок

В) Кин-дза-дза

Правильные ответы:

1. — А) Джентльмены удачи

2, — А) Служебный роман

3. — Б) Девчата

4. — А) Полосатый рейс

5. — А) Двенадцать стульев

8 января 2026, 10:12
Кадр из фильма "Полосатый рейс" (1961)
Дни.ру✓ Надежный источник

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники
МВД России и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выпустили предупреждение для граждан о возможных уловках мошенников. В своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" они перечислили основные схемы, которые могут использовать злоумышленники в этот праздничный период.

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев
Советское кино оставило нам множество незабываемых моментов. Сцены объятий занимают в этом ряду особое место. Они пронизаны искренностью и теплотой, отражая настоящие чувства героев.

Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений

Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений
Сегодня лирическая комедия "Любовь и голуби" Владимира Меньшова отмечает 41 год со дня своего выхода на экран. За прошедшие десятилетия фильм стал настоящим культовым произведением для нескольких поколений зрителей.

Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности

Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности
Сегодня Николас Кейдж отмечает свой 62-й день рождения. За более чем 40-летнюю карьеру в кино он стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров в мире. Его уникальный стиль игры, способность к перевоплощению и смелость в экспериментах сделали его культовой фигурой в кинематографе.

Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт

Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт
С каждым новым поколением смартфонов пользователи все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с зарядкой и уходом за батареей. В последние годы популярность беспроводной зарядки возросла, однако эксперты предупреждают, что такие методы могут негативно сказаться на долговечности аккумуляторов.

