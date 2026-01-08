Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статиныДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Лента новостей

Четверг 8 января

19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор

Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор
3

Свет в интерьере – не просто элемент дизайна, но и мощный инструмент, способный оказывать значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Архитектор и основатель дизайн-бюро Виктория Киорсак считает, освещение играет ключевую роль в формировании атмосферы и настроения в помещении. По ее словам, до 80-85% информации о мире мы воспринимаем через зрение, и именно свет становится важным фактором, определяющим, как мы себя чувствуем.

Неправильное освещение может привести к различным психоэмоциональным расстройствам. Например, слишком яркий или холодный свет может вызывать раздражение и хроническую тревогу.

В то же время правильно подобранные источники света способны создать уютную атмосферу, способствующую расслаблению и восстановлению сил. Виктория подчеркнула, что мягкое мерцание гирлянд с теплым спектром света помогает снизить уровень стресса и дарит ощущение праздника даже в повседневной жизни.

Одним из самых древних и архетипичных источников света являются свечи. Их теплый, мягкий свет не только создает романтическую атмосферу, но и обладает терапевтическим эффектом.

"Свечи моментально замедляют дыхание, снижают уровень кортизола — гормона стресса, и помогают вернуться в состояние “здесь и сейчас”, — отметила архитектор.

Кроме того, освещение может влиять на процесс старения. Исследования показывают, что правильное освещение способствует улучшению качества сна, что в свою очередь влияет на общее состояние здоровья и внешний вид человека. Недостаток света может привести к депрессии, усталости и даже ухудшению иммунной системы. Поэтому важно уделять внимание не только количеству света в помещении, но и его качеству.

Виктория Киорсак рекомендует использовать различные источники света для создания многослойного освещения. Комбинирование общего, локального и акцентного света позволяет создать гармоничное пространство, которое будет поддерживать настроение и эмоциональное состояние жильцов. Например, в рабочей зоне лучше использовать яркий свет для повышения концентрации, а в зоне отдыха — мягкое освещение для расслабления.

Шоу-бизнес в Telegram

8 января 2026, 19:46
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

По теме

Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей?

Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг

Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг
Мужчины поделились своими наблюдениями о привычках женщин, которые вызывают у них недовольство и даже отвращение. Эти откровения стали поводом для обсуждения на платформе Reddit в разделе AskReddit. Первым в списке оказался мужчина, который выразил недовольство по поводу девушек, чрезмерно увлечённых социальными сетями.

Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники

Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники
Многие из нас проводят эти праздники, встречаясь с друзьями и близкими. Однако, как показывает практика, именно в этот период у многих возникает проблема с отеками на лице. Косметолог британской клиники Ilkley Skin Clinic Элли Джолли поделилась полезными советами о том, как избежать этой неприятности.

Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе
Советское кино оставило неизгладимый след в культуре и языке. Многие фразы и выражения из фильмов стали неотъемлемой частью нашего повседневного общения. Их используют как шутливые комментарии или серьезные оценки, придавая разговорам особый колорит.

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники
МВД России и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выпустили предупреждение для граждан о возможных уловках мошенников. В своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" они перечислили основные схемы, которые могут использовать злоумышленники в этот праздничный период.

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев
Советское кино оставило нам множество незабываемых моментов. Сцены объятий занимают в этом ряду особое место. Они пронизаны искренностью и теплотой, отражая настоящие чувства героев.

Выбор читателей

07/01СрдТест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 07/01СрдНиколасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 07/01СрдСоветской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 07/01СрдРоссиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 08/01ЧтвТест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 08/01ЧтвКосметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники