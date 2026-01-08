Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор

Свет в интерьере – не просто элемент дизайна, но и мощный инструмент, способный оказывать значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека.

Архитектор и основатель дизайн-бюро Виктория Киорсак считает, освещение играет ключевую роль в формировании атмосферы и настроения в помещении. По ее словам, до 80-85% информации о мире мы воспринимаем через зрение, и именно свет становится важным фактором, определяющим, как мы себя чувствуем.

Неправильное освещение может привести к различным психоэмоциональным расстройствам. Например, слишком яркий или холодный свет может вызывать раздражение и хроническую тревогу.

В то же время правильно подобранные источники света способны создать уютную атмосферу, способствующую расслаблению и восстановлению сил. Виктория подчеркнула, что мягкое мерцание гирлянд с теплым спектром света помогает снизить уровень стресса и дарит ощущение праздника даже в повседневной жизни.

Одним из самых древних и архетипичных источников света являются свечи. Их теплый, мягкий свет не только создает романтическую атмосферу, но и обладает терапевтическим эффектом.

"Свечи моментально замедляют дыхание, снижают уровень кортизола — гормона стресса, и помогают вернуться в состояние “здесь и сейчас”, — отметила архитектор.

Кроме того, освещение может влиять на процесс старения. Исследования показывают, что правильное освещение способствует улучшению качества сна, что в свою очередь влияет на общее состояние здоровья и внешний вид человека. Недостаток света может привести к депрессии, усталости и даже ухудшению иммунной системы. Поэтому важно уделять внимание не только количеству света в помещении, но и его качеству.

Виктория Киорсак рекомендует использовать различные источники света для создания многослойного освещения. Комбинирование общего, локального и акцентного света позволяет создать гармоничное пространство, которое будет поддерживать настроение и эмоциональное состояние жильцов. Например, в рабочей зоне лучше использовать яркий свет для повышения концентрации, а в зоне отдыха — мягкое освещение для расслабления.