Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах

С началом нового года традиционно приходит время заглядывать в будущее. В 2026 году российский кинематограф обещает порадовать зрителей множеством интересных новинок, среди которых особенно выделяются фильмы-сказки. Мы собрали для вас список самых ожидаемых фильмов, которые стоит посмотреть как в кинотеатрах, так и дома.

1. "Чебурашка 2"

Продолжение приключений любимого персонажа — Чебурашки — обещает стать одним из главных хитов 2026 года. В новой части Чебурашка уже год живет у Гены, но приходит время для самостоятельности. Вместе с друзьями он сбегает из дома в поисках приключений, оставив взрослых — Гену и родителей друзей — в заботах о поисках. Эта история не только о детской беззаботности, но и о том, как взрослым важно научиться понимать детей. Первый фильм о Чебурашке стал настоящим кассовым рекордсменом, и сиквел выходит в прокат в первый день новогодних праздников, что делает его одним из самых ожидаемых релизов года.

2. "Буратино"

Новая версия классической истории о Буратино, созданной на основе сказки Алексея Толстого и вдохновленной советским телефильмом, также ждет зрителей в 2026 году. Шарманщик Карло, обладая волшебным ключом, создает своего идеального сына — деревянного мальчика Буратино. Фильм обещает быть красочным и музыкальным: в нем прозвучат песни Алексея Рыбникова, написанные для оригинального фильма. Съемки проходили в уникальном итальянском городке, построенном специально для проекта. С продюсером Федором Бондарчуком в роли Карабаса Барабаса, этот фильм станет настоящим событием для всей семьи.

3. "Левша"

Фильм "Левша" — это адаптация повести Николая Лескова, которая перенесет зрителей в Россию конца XIX века. Молодой офицер Петр Огарев и мастер из Тулы Левша должны разгадать тайну механической блохи, найденной во дворце императора. В условиях политических интриг и опасностей им предстоит сделать сложный выбор между долгом и чувствами. Режиссер Владимир Беседин обещает зрителям грандиозные трюки и уникальные устройства, созданные специально для фильма. Съемки проходили как в павильонах Москвы, так и на исторических локациях Санкт-Петербурга, что добавляет фильму особую атмосферу.

4. "Сказка о царе Салтане"

Эта история о молодом царе Салтане, который находит себе царицу из простой семьи, обещает быть не менее захватывающей. Однако счастье пары оказывается под угрозой из-за коварных сестер девушки, которые строят козни и отправляют ее с ребенком в деревянной бочке посреди океана. Фильм будет полон волшебства и приключений, а также затронет важные темы любви и предательства. Ожидается, что визуальные эффекты и музыкальное сопровождение сделают эту экранизацию настоящим шедевром.